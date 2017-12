Ak sa má rozvíjať projekt Infovek, musí sa podľa SDĽ "zlomiť" monopol ST

Košice 8. marca (TASR)

Košice 8. marca (TASR) - Ak sa má naďalej rozvíjať projekt Infovek, ktorého cieľom je pripojiť čo najviac základných a stredných škôl na internet, nevyhnutne sa musí "zlomiť" monopol Slovenských telekomunikácií (ST). Povedal to na dnešnej tlačovej konferencii v Košiciach poslanec Národnej rady SR za SDĽ Ľubomír Andrassy.

"Tým, že ST majú monopolné ceny za pripojenie na internet, sú hlavnou brzdou procesu internetizácie a informatizácie základného a stredného školstva na Slovensku," uviedol Andrassy.

Podľa jeho slov už samotné ceny za "preinternetované" impulzy sú anachronizmom. V informaticky vyspelom svete sa za prístup na internet odvádzajú paušálne sadzby, pričom napríklad v Nemecku predstavuje celomesačný poplatok pre rodinu 21 EUR, čo je necelých 900 slovenských korún. Za podobný celodenný prístup na internet každý deň v priebehu jedného mesiaca by však priemerná slovenská domácnosť musela zaplatiť asi 22 tisíc korún, čo je podľa Andrassyho neúnosné. "Preto skupina poslancov predloží na najbližšej schôdzi Národnej rady SR novelu telekomunikačného zákona, ktorá vychádza z odporúčaní Európskeho parlamentu a Európskej komisie."

Novela zákona by mala prispieť k postupnému odbúravaniu monopolu Slovenských telekomunikácií. "Je smutné, že tretinu prostriedkov, ktoré idú na projekt Infovek, pohlcujú poplatky za telekomunikačné služby," zvýraznil Andrassy.

V súčasnosti má prístup do celosvetovej počítačovej siete niečo vyše 500 základných a stredných škôl vrátane stredných odborných učilíšť a špeciálnych škôl. Do konca roka by podľa Andrassyho malo byť v rámci projektu Infovek počítačmi a pripojením na internet vybavených okolo 800 až 850 slovenských škôl všetkých typov.