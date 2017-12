Project IGI: mimoriadne vydarené „doomovka“

Popularita „vlastnopohľadových“ akčných strieľačiek akoby nepoznala hraníc. Deväť rokov od raketového nástupu Wolfensteina 3D sa síce grafické spracovanie zmenilo na nepoznanie, no herný štýl sa zachoval takmer bezo zmien. Je teda jasné, že pokiaľ chce no

13. jan 2001 o 10:16 VLADAN HAMŘÍK

vá hra s podobným zameraním niekoho osloviť, potrebuje na to poriadny kus novátorského prístupu. Half Life prišiel s perfektnou dejovou líniou, Soldier of Fortune nabudil hráča vďaka svojim prepracovaným modelom zranení, Delta Force zabodoval s vnorenou strategickou vložkou. Project IGI vsadil na mix lákadiel, ktoré z neho vytvorili zrejme jednu z najlepších akčných hier poslednej doby - jeho čaro totiž spočíva najmä v skutočnom pohltení hráča a v jedinečnej atmosfére. Hru tak rýchlo neopustíte - a nielen preto, lebo ukladať pozície nie je možné...

Príbeh osamelého bojovníka operujúceho v centrách lokálnych konfliktov na všetkých kontinentoch síce nie je jedinečný, no v réžii Innerloop Studios sa naozaj vydaril. Pútavý dej nás zavedie do množstva dobrodružných misií, z ktorých vyjsť bez vážnejších škrabancov je skoro nemožné a odvrátenie smrti je jasným cieľom každého zainteresovaného hráča. Perfektná grafika bude len obyčajným komparzistom démonickým akciám, medzi ktorými nájdeme snáď všetky mysliteľné „finty“.

Samozrejmosťou bude nalogovanie sa do miestnych systémov, páčenie dverí, používanie nástražných systémov, likvidácia bezpečnostných kamier, používanie zbraní protivníkoch, šplhanie po lanách, kladenie náloží, odstreľovanie, zakrádanie sa ale aj krutú akciu doprevádzanú desiatkami kilogramov prázdnych nábojníc. Vlastne kilá nábojníc asi neuvidíte - práve nedostatok nábojov vám bude často dvíhať adrenalín. Každá zbraň má svoj limitovaný zásobník a nájsť nové náboje sa vám podarí len výnimočne. Ešte zložitejšie je to s dopĺňaním energie. Stupnicu života vieme trocha podvihnúť vďaka medikitom, občas sa vyskytujúcim na ošetrovniach. Nie každá základňa ktorú máme pokoriť ale takúto miestnosť obsahuje.

Počas nášho ťaženia dostávame podrobné inštrukcie a neraz sa cieľ konkrétnej misie zmení – to hlavne ak naša centrála dostala priebežné informácie o zmene podmienok.

Konfigurácia, na ktorej vám hra bezproblémovo pobeží sa dá charakterizovať ako lepší priemer - PIII akéhokoľvek taktu, 128 MB operačnej pamäti a 16MB grafická karta podporujúca D3D. Minimálna požiadavka je síce o niečo nižšia, no zážitok z hrania nebude už taký vysoký. Recenzovaný titul skutočne potrebuje pomerne silný stroj, hlavne ak preferujete vyššie rozlíšenia, prípadne 32-bitové farebné hĺbky.

Project IGI je určite jednou z najlepších akčných doomoviek posledného kvartálu.