Ako využiť všetky tri tlačidlá myši: Cool Mouse 3.4

Hoci väčšina myší dnes už nemá iba dve tlačidlá, väčšina užívateľov si so základnými dvoma poľahky vystačí. Cool Mouse umožňuje zapojiť do práce aj to tretie.

10. jan 2001 o 6:31 PETER VALACH



Tretie tlačidlo na myši - o štvrtom či piatom ani nehovoriac - je vo Windows i väčšine programov dosť prehliadané. Na jeho využitie zvyčajne treba inštalovať špeciálne ovládače, ktoré však v závislosti od výrobcu poskytujú rôzne možnosti. Bohužiaľ najmä pri lacnejších modeloch nie je zriedkavý ani prípad, že hoci myš nejaké extra tlačidlá obsahuje, nie je k nej priložený žiaden ovládač. Ako to už v podobných prípadoch býva, aj tejto príležitosti sa chopili autori freeware a shareware programov.



Cool Mouse síce jeho autori prezentujú ako „ultimate mouse tool“, ale to je až príliš odvážne tvrdenie. V každom prípade však treba pochváliť silnú orientáciu na začiatočníkov, konfigurácia je jednoduchá a funkcie sú väčšinou zrozumiteľné aj bez čítania dokumentácie. Program umožňuje nastaviť tretiemu tlačidlu činnosť osobitne pri kliknutí na hornú lištu okna a vnútro okna. Ponúkanými činnosťami sú zobrazenie Štart menu pod kurzorom, simulácia dvojitého kliknutia ľavým tlačítkom, zrolovanie okna do jeho hornej lišty, minimalizovanie okna do tray (vedľa hodín), spustenie nejakej aplikácie, posúvanie (scrolovanie) obsahu, kopírovanie/vloženie alebo zobrazenie menu s ponukou. Tieto činnosti možno nastaviť štandardne pre všetky aplikácie, ale zároveň je možné niektorým aplikáciám špeciálne priradiť iné. Aktuálne nastavenie si možno nechať graficky zobrazovať v malom štvorčeku, ktorý sa dá presunúť na ľubovoľné miesto obrazovky. Príjemná je aj funkcia „Fast Folders“ („Rýchle priečinky“), ktorá umožňuje často používané priečinky nastaviť do programu a potom ich vyvolať kliknutím pravého tlačidla na ikonu otáznika v každom okne typu Otvoriť/Uložiť.



Programu sa však nevyhli aj niektoré nedostatky. Asi najzávažnejším je, že úplne prevezme ovládanie tretieho tlačítka, takže v programoch, ktoré ho priamo podporujú, prestane fungovať; jediným riešením je potom Cool Mouse manuálne deaktivovať. Špeciálne nastavenia pre konkrétnu aplikáciu sa spúšťajú klávesovou kombináciou, ktorú si nemožno predefinovať. Navyše trochu nelogicky neobsahujú oblasť pre parametre, takže si môžete nastaviť ako činnosť spustenie programu, ale nemáte možnosť zadať akého...

Cool Mouse síce nie je zlý program, hlavne pre začiatočníkov, ale vzhľadom na uvedené nedostatky sa cena 25 dolárov zdá predsa len hlavne na slovenské pomery trochu vysoká.

(shareware, $25, www.shelltoys.com )

Pre profesionálov: PowerPro

Cool Mouse je program špecializovaný na rozšírenie možností v jedinej oblasti Windows, existujú však aj univerzálne programy tejto kategórie. Všetko, čo ponúka Cool Mouse, a ešte oveľa viac, možno dosiahnuť aj pomocou programu PowerPro. O ňom ste si už mohli v tejto rubrike prečítať začiatkom minulého roku. Je to málo známy ale asi najkomplexnejší program z kategórie „Rozšírenia Windows“. Vzhľadom na extrémne množstvo väčšinou pokročilých funkcií však nie je veľmi vhodné pre začiatočníkov, a už v žiadnom prípade pre tých, ktorí nemajú dostatočné znalosti anglického jazyka. Preštudovanie dokumentácie je totiž nevyhnutné na to, aby užívateľ mohol využiť všetky jeho možnosti. Od verzie 2.7 je navyše freeware (aktuálna verzia je 2.8), takže ho každému pokročilému užívateľovi možno jednoznačne odporučiť.





PowerPro sa na rozdiel od Cool Mouse neobmedzuje len na hornú lištu a vnútro okna, nastaviť môžete ľubovoľnú činnosť pre kliknutie ktorýmkoľvek z troch tlačidiel myši osobitne na ľavú a pravú časť lišty, do oblasti menu, na ikony minimalizovania a zatvorenia okna, navyše rozlišuje kliknutie, dvojité kliknutie, podržanie a pohnutie myšou v horizontálnom a vertikálnom smere. Oblasť vnútra okna ešte možno ďalej rozlišovať podľa toho, či sa myš nachádza pri jednom z okrajov, v rohu, alebo v jednej zo štvrtín strednej časti... Len vymenovanie činností, ktoré možno ktoroukoľvek z týchto „myšacích akcií“ spustiť, by zabralo ďalší odsek. Vďaka tomu však konfigurovanie PowerPro nie je také jednoduché, ako v prípade Cool Mouse, preto je vhodné skôr pre pokročilých užívateľov.

Zaujímavosť na záver: napriek neporovnateľne väčšiemu počtu i rozsahu funkcií zaberá v pamäti PowerPro o polovicu menej miesta ako Cool Mouse ...

Treba tretie tlačidlo?

Na túto otázku nemožno dať jednoznačnú odpoveď, skôr záleží na preferenciách konkrétneho človeka. Nejeden užívateľ Apple-ovského Mac-a používa ešte vždy myš s jediným tlačidlom (i keď MacOS je na to prispôsobený). Vo Windows samozrejme treba tlačidlá aspoň dve, čo niekomu úplne stačí a iný by mal najradšej ďalších 10 špeciálnych tlačidiel a koliesok.



Asi jediné, čo v tejto oblasti možno tvrdiť objektívne, je to, že koliesko (alebo aspoň dvojpolohové extra-tlačítko) značne uľahčuje najmä surfovanie po internete. Umožňuje totiž pohodlný pohyb po stránke bez toho, aby bolo potrebné používať klávesnicu alebo sa triafať kurzorom do posúvacej lišty. Navyše všetky verzie Windows od 98 vyššie už koliesko podporujú aj bez špeciálnych ovládačov.