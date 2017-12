Rakúsko chce viac odborníkov

Prezident Rakúskej hospodárskej komory Christoph Leitl požaduje časovo obmedzené otvorenie hraníc pre kľúčové pracovné sily z východnej Európy.

12. jan 2001 o 9:50 (čtk, sita, apa)

V rozhovore pre rakúsky časopis Format sa vyslovil v tejto otázke za kombináciu návrhov ministra vnútra Ernsta Strassera a ministra hospodárstva Martina Bartensteina. E. Strasser chce zvýšiť prisťahovaleckú kvótu pre informatikov o 2 000 ľudí, M. Bartenstein chce zvýšiť počet kľúčových pracovných síl o 2 000 ľudí pri dodržaní celkovej prisťahovaleckej kvóty na úkor rodín prisťahovalcov.



Prezident Rakúskej hospodárskej komory navrhuje uzavretie bilaterálnych zmlúv s kandidátskymi krajinami na vstup do Európskej únie, ktorými by sa časovo obmedzene otvorili hranice pre informatikov z týchto krajín. Aj Združenie priemyselníkov vyjadrilo svoj súhlas so zvyšovaním počtu informatikov a špecialistov z krajín východnej Európy.



Zo západoeurópskych krajín zatiaľ najväčšie úsilie na prilákanie kvalifikovanej pracovnej sily vyvíja Nemecko: od začatia rozsiahlej vládnej kampane v lete minulého roku tam získalo pracovné povolenie 4341 ľudí. Najviac bolo Indov (844), pracovníkov z bývalého Sovietskeho zväzu (600), a takisto Rumunov (400). Do konca minulého roka získalo povolenie aj 289 Čechov a Slovákov či 160 Maďarov. Predpokladom k získaniu pracovného povolenia je predloženie vysokoškolského diplomu a prísľub zamestnania od nemeckého podniku s minimálnym ročným hrubým príjmom 100-tisíc mariek.