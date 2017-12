Entropia - pomôžte pri výskume AIDS

Čo robí váš počítač v noci, cez obedňajšiu prestávku alebo v momente, keď sa mu v práci na moment otočíte chrbtom? Nič? A pritom by mohol robiť niečo oveľa užitočnejšie - napríklad pomáhať pri hľadaní lieku proti HIV.

13. jan 2001 o 16:10 Tomáš Bella

Entropia je ambicióznym projektom, ktorého cieľom je využitie obrovskej výpočtovej kapacity množstva osobných počítačov na celom svete. Funguje na rovnakom princípe, ako mimoriadne úspešný projekt na vyhľadávanie mimozemskej inteligencie SETI. Náročná výpočtová úloha sa rozdelí na množstvo malých „balíkov“ s výpočtovým zadaním. Tie si užívatelia s pomocou špeciálneho programu sťahujú do svojich počítačov a po spracovaní výsledky opäť cez internet zasielajú späť do centra. Pri veľkom počte zapojených počítačov je takto možné s minimálnymi nákladmi dosiahnuť obrovskú výpočtovú kapacitu. Sila osobných počítačov viac než dvoch miliónov užívateľov SETI je napríklad porovnateľná s jedným z najrýchlejších superpočítačov na svete ASCI White od IBM.



Entropia 2000 však na rozdiel od SETI nie je určená pre konkrétny druh výpočtu – cieľom je najmä vybudovanie siete, ktorú bude v budúcnosti možné využiť na akékoľvek náročné výpočtové úlohy. V súčasnosti už funguje projekt Fight AIDS (www.fightaidsathome.org), ktorý využíva Entropiu na modelovanie vývoja odolnosti vírusu HIV voči liekom a tým pomáha pri hľadaní lieku na chorobu AIDS. Užívatelia si však samozrejme môžu zvoliť, do ktorého konkrétneho projektu sa budú chcieť zapojiť. Entropia 2000 na rozdiel od niektorých podobných systémov nebude ľuďom za používanie ich počítačov platiť. Podľa riaditeľa spoločnosti Jamesa Madsena je poskytnutie počítača niečím ako príspevkom pre charitu. V prípade Entropie však môže byť prínos vášho daru oveľa vyšší, než námaha, ktorú naň vynaložíte.





Ako program funguje

Entropia je koncipovaná ako program, ktorý je neustále v pamäti počítača, no využíva len práve voľnú kapacitu procesora. Ten totiž väčšinou ani počas vašej práce nebeží naplno - ak si napríklad prezeráte dlhší dokument či píšete v textovom editore, veľká časť srdca počítača je nevyužitá. Autori Entropie odhadujú, že počas bežnej práce s počítačom zostáva nevyužitých minimálne 90 percent jeho kapacity, ktorá je potrebná len v čase najväčšieho zaťaženia. Hoci výpočty Entropie sa automaticky pozastavujú, keď vykonávate v iných programoch náročnejšie operácie a potrebujete celý výkon procesora, neustále spustený program samozrejme zaberá časť pamäte a spomaľuje komplikované operácie. Bežný užívateľ však pravdepodobne pri práci nijaké spomalenie nespozoruje. Program je zároveň možné nastaviť tak, aby sa spúšťal len v určený čas, napríklad v noci, a samozrejme kedykoľvek jeho činnosť ručne manuálne pozastaviť. Súčasťou softvéru je aj šetrič obrazovky, ktorý symbolicky zobrazuje postup pri analýze dát.

Entropia 2000 je zatiaľ k dispozícií pre operačný systém Windows 95/NT/2000, nutnosťou je nainštalovaný Internet Explorer 5. Program má ešte jednu nevýhodu – ak nemáte trvalé pripojenie na internete, bude vás kvôli odoslaniu spracovaných dát pripájať automaticky. Autori však už pracujú na vylepšení, ktoré by malo umožniť odložiť sťahovanie nových dát podľa vášho želania.



Ak sa chcete zapojiť do projektu Entropia 2000, stiahnite si z adresy www.entropia.com/join.asp inštalačný súbor (3,3 MB) a po jeho spustení si zvoľte svoje užívateľské meno a heslo. Ak sa chcete pripojiť do nášho redakčného tímu a sledovať výkon zapojených počítačov zo Slovenska, napíšte do kolonky „optional team to join“ názov „slovakia“.

www.entropia.com



Ďalšie projekty využívajúce distribuované výpočty

V súčasnosti už silu domácich počítačov využíva viacero výskumných projektov, najmä z oblasti medicíny, biochémie a matematiky. Aj mnohé súkromné firmy z iných oblastí však už uvažujú o takomto spôsobe náhrady drahých superpočítačov. Distribuované výpočty využíval napríklad Intel pri simulovanom testovaní nových procesorov a podľa vyhlásenia tak firma ušetrila



0 miliónov dolárov.

Medzi najznámejšie distribuované projekty patria:

www.seti.org - hľadanie zakódovaných posolstiev v signáloch prijatých z vesmíru (SETI)

www.distributed.net - kryptografia

www.popularpower.com - výskum AIDS

www.mersenne.org/prime.htm - hľadanie najväčšieho prvočísla (osoba, ktorá objaví prvé desaťmiliónovmiestne prvočíslo získa odmenu 10-tisíc dolárov)

www.climate-dynamics.rl.ac.uk – simulácia klimatických zmien v 21. storočí

www.parabon.com – výskum rakoviny, počítačová animácia

www.dcypher.net – vývoj schránok pre bezpečné uloženie rádioaktívneho odpadu

www.distributedscience.com – komerčná sieť, ktorá začne v pondelok platiť poskytovateľom počítačov

www.appliedmeta.com – komerčná platforma

www.turbolinux.com/products/enf/ - softvér, ktorý vám vyrobí superpočítač z firemnej siete



(s použitím informácií CNET-u)