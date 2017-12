Nokia 6510

Nokia 6510 má displej s vysokým rozlíšením a svetlomodrým podsvietením, ktorý zobrazuje naraz štyri riadky textu. Štandardom je v telefóne GPRS a HCSCD, pričom dokáže pracovať s tromi rýchlosťami. V normálnom režime používa rýchlosť 14,4 kb/s v sieťach HSCSD (High Speed Circuit Switched Data). Ak chcete posielať a prijímať elektronickú poštu z kompatibilného osobného počítača, zvoľte dvojnásobnú rýchlosť 28,8 kb/s. Pre sťahovanie súborov alebo stránok z internetu je určená trojnásobná rýchlosť až 43,2 kb/s.

Veľkosť

Hmotnosť: 84 g

Rozmery: 97 x 43 x 20 mm, 67 cm3



Displej

Podsvietený, plne grafický displej s vysokým rozlíšením

Dynamické rozvrhnutie displeja, ktoré automaticky zaistí optimálne zobrazovanie

Až štyri riadky pre text, čísla a grafiku



Voliteľné jazykové verzie

Podpora najrozšírenejších európskych a ázijských jazykov

Jazyky rozhraní používané v telefóne závisia na príslušnej krajine (jazyková skupina)



Pamäťové funkcie

Telefónny zoznam: až 500 mien s tromi číslami a jedným textom. Ide uložiť najviac päť čísel a štyri textové poznámky, ale tým sa zmenší voľná kapacita pre ukladanie mien. Naopak platí, že je možné uložiť väčší počet mien, pokiaľ nie je využitá celá kapacita pre čísla a/alebo texty (dynamická pamäť).

Správa: až 150 textových správ, 50 obrázkových správ alebo ich kombinácií

Záznamy do kalendára: 100 až 500 v závislosti na dĺžke a využití pamäti.



Prenos správ

Prenos textu: posielanie a príjem správ o dĺžke až 160 znakov

Prediktívne vkladanie textu: pre viac než 10 jazykov, podpora všetkých najrozšírenejších európskych jazykov

Šablóny správ: rýchle a jednoduché posielanie preddefinovaných správ

Obrázkové správy: posielanie obrázkov s textom na kompatibilné telefóny.



Hry

Snake II

Pairs II

Space Impact

Bumper



Vyzváňacie tóny

35 pevných a 5 vlastných vyzváňacích tónov (ktoré si užívateľ sám zloží alebo stiahne)

Voľba "Vibrovať potom vyzváňať"



Správa hovorov

Zrýchlená voľba: až pre 9 mien

Hlasová voľba: až pre 15 mien

Možnosť opakovanej voľby posledného čísla v zozname volaných čísel (stlačením tlačidla pre volanie ide vyvolať zoznam volaných čísel)

Automatická opakovaná voľba (max. 10 pokusov)

Automatický príjem hovoru (funkčný iba po pripojení súpravy headset alebo súpravy pre montáž do auta)

Konferenčné hovory

Ohlásenie čakajúceho volania, pridržanie hovoru, presmerovanie hovoru, počítadlo hovorov

Automatická a ručná voľba siete

Uzavretá skupina užívateľov

Pevná voľba čísla umožňuje volať len na vopred určené čísla



Funkcie telefónu

WAP 1.2.1 prostredníctvom GPRS

Elektronická peňaženka pre pohodlné prevádzanie mobilného obchodu

Prenos dát rýchlosťou až 43,2 kb/s

Prispôsobitelné profily

Hodiny a budík

Kalkulačka

Kalendár so zobrazovaním po týždňoch

Automatická klávesnica

Rozhlasový prijímač VKV

Stopky

Odpočítavacie hodiny

Zoznam úloh (až 30 záznamov)



Duálna prevádzka

Prevádzka v duálnych sieťach EGSM 900, GSM 1800 a GSM 900/1800 v Európe, Afrike a pacifickej časti Ázie. Automatické prepínanie medzi pásmami.