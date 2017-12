Nokia 5210

Nokia 5210 je určená pre aktívny život v pohybe. Výmenné kryty ho chránia proti postriekaniu vodou a prachu.

6. mar 2002 o 14:56 m@p - SME online

Je vybavený stopkami, ktorými môžete merať čas pri behaní. Jednotlivé časy sa dajú ukladať do kalendára. V telefóne nájdete aj teplomer. Nokia 5210 je určená pre bežné použitie aj pre voľný čas. Je vybavená infračerveným rozhraním, ktoré umožňuje prenos dát rýchlosťou 14.4 kb/s. Podporuje WAP 1.1 a funkciu WAP Push. V telefóne je kalendár s možnosťou zobrazovania po dňoch, týždňoch a štrnástich dňoch. Do kalendára ide uložiť až 100 záznamov vrátane opakovaných udalostí. Nokia 5210 ponúka aj päť hier.



Veľkosť

Hmotnosť: 92 g

Rozmery: 105.5 x 47.5 x 22.5 mm, 83 cm3



Displej

Podsvietený, plne grafický displej s vysokým rozlíšením

Dynamické rozvrhnutie displeja, ktoré automaticky zaistí optimálne zobrazovanie

Až štyri riadky pre text, čísla a grafiku



Voliteľné jazykové verzie

Podpora najrozšírenejších európskych a ázijských jazykov

Jazyky užívateľského rozhrania používané v telefóne závisia na príslušnej zemi (jazyková skupina)



Pamäťové funkcie

Telefónny zoznam: 250 mien o dĺžke 20 znakov a telefónne čísla o dĺžke 30 číslic v telefóne, podpora 250 na SIM karte (skutočný počet pamäťových miest na SIM karte závisí na konkrétnej SIM karte)

Záznamy do kalendára: 100 záznamov do kalendára s možnosťou zápisu opakovaných udalostí



Prenos správ

Prenos textu: dlhé textové správy SMS, posielanie a príjem správ o dĺžke až 459 znakov v jednej správe, tzn. trojnásobne dlhších než bežné správy

Prediktívne vkladanie textu Šablóny správ: s možnosťou úpravy, preddefinované

Smajlíci pre SMS: s možnosťou úpravy, preddefinované

Posielanie obrázkov: možnosť posielať text spolu s obrázkami (10 preddefinovaných + 1 voľný, všetky ide nahradiť)

Chat



Hry

Snake II

Space Impact

Pairs II

Bumper

Bantumi



Vyzváňacie tóny

35 pevných a 7 vlastných vyzváňacích tónov (ktoré si užívateľ sám zloží alebo stiahne)

Voľba "Vibrovať potom vyzváňať"



Správa hovorov

Zrýchlená voľba: až pre 9 mien (1 je vždy hlasová schránka)

Rôzne spôsoby zrýchlenej voľby

Hlasová voľba: 10 mien

Možnosť opakovanej voľby posledných 20 čísel v zozname volaných čísel (stisnutím tlačidla pre volanie ide vyvolať zoznam volaných čísel)

Automatická opakovaná voľba (max. 10 pokusov)

Príjem hovoru ľubovoľnou klávesou

Automatický príjem hovoru (iba po pripojení súpravy headset alebo súpravy pre montáž do auta)

Konferenčné hovory

Ohlásenie čakajúceho volania, pridržanie hovoru, presmerovanie hovoru, merač hovorov

Automatická a ručná voľba siete

Uzavretá skupina užívateľov

Pevná voľba čísla umožňuje volať iba na vopred určené čísla

Režim Tichý a odmietnutie prichádzajúceho hovoru, Tichý vypne vyzváňací tón pri prichádzajúcom hovore



Vlastnosti telefónu

WAP 1.1

Prispôsobitelné profily

Logá profilov zobrazené cez celý displej (6 obrázkov) vrátane animovaných digitálnych hodín

Animované alebo nepohyblivé obrázky ide stiahnuť (bezdátovo) prostredníctvom služby WAP alebo SMS

Automatický zámok klávesnice (s časovým oneskorením, ktoré môže nastaviť užívateľ) a bezpečnostný kód pre prístup k funkciám telefónu

Stopky s možnosťou merenia medzičasov a časov jedného kola, ukladaním nameraných časov do kalendára a ich zobrazovaním, ikona stopiek v kalendári

Odpočítavacie hodiny s dvoma funkciami: normálne odpočítavanie a odpočítavanie intervalov

Teplomer meria aktuálnu teplotu v stupňoch Celsia a Fahrenheita

Obrázkový editor s klipartami (6 sad): možnosť vytvárať nové obrázky a upravovať nové alebo preddefinované či načítané obrázky, doplňovanie sad klipartov, kreslenie nových obrázkov, možnosť meniť farbu (čierna alebo biela) alebo používanie preddefinovaných volieb.

Hodiny

Budík

Kalkulačka

Automatická aktualizácia časového pásma prostredníctvom siete (v závislosti na sieti)

Kalendár (100 záznamov do kalendára, záznamy opakovaných udalostí do kalendára, tréningová zložka s 20 preddefinovanými ikonami) Čínsky lunárny dátum

5 hier



Duálna prevádzka

Prevádzka v duálnych sieťach EGSM 900, GSM 1800 a GSM 900/1800 v Európe, Afrike a pacifickej časti Ázie.

Automatické prepínanie medzi pásmami