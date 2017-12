Nokia 8910

Vonkajšie kryty Nokie 8910 sú vyrobené z pravého titanu a telefón je vybavený inovovaným automatickým otváracím mechanizmom. Akonáhle stlačíte malé poistky na stranách, telefón sa ľahko a elegantne otvorí a tým odkryje klávesnicu a klávesy pre voľbu.

Nokia 8910 však ponúka aj GPRS, HSCSD a integrovaný modul Bluetooth. Cez Bluetooth možno synchronizovať údaje v telefónnom zozname a v kalendári telefónu s kompatibilným osobným počítačom. Prístroj sa dá tiež využiť ako bezdrôtový modem, ktorý sprostredkuje užívateľom laptopu prístup k Internetu, posielanie a príjem elektronickej pošty aj na cestách. Telefón ďalej využíva Bluetooth pre bezdrôtový prenos zvuku.

Veľkosť

Hmotnosť: 110 g (vrátene batérie)

Rozmery: 103 - 140,5 x 46 x 20 mm, 83 cm3



Displej

Podsvietený, plne grafický displej s vysokým rozlíšením a zobrazením v odtieňoch šedi

Dynamické rozvrhnutie displeja, ktoré automaticky zaistí optimálne zobrazovanie

Až štyri riadky pre text, čísla a grafiku



Voliteľné jazykové verzie

Podpora najrozšírenejších európskych a ázijských jazykov

Ponuka rôznych jazykových skupín.



Pamäťové funkcie

Telefónny zoznam: 500 mien s tromi číslami a jednou textovou poznámkou. K jednému menu sa dá priradiť najviac päť čísel a štyri textové poznámky, avšak tým sa zmenší kapacita pre ukladanie mien.

SIM/správy: až 150 textových správ, 50 obrázkových správ alebo ich kombinácií

Záznamy do kalendára: 100 - 250 záznamov

Zoznam úloh: až 30 záznamov



Prenos správ

Textové správy: posielanie a príjem správ až so 160 znakmi

Prediktívne vkladanie textu pre viac než 10 jazykov. Podpora najrozšírenejších európskych jazykov

Šablóny/smajlíci: rýchle a ľahké posielanie preddefinovaných správ a smajlíkov napr. :-) a :-o.

Obrázkové správy: posielanie obrázkov s textom na iné kompatibilné telefóny. 10 štandardných obrázkov a 5 obrázkov ku stiahnutiu.

Mobilný chat: Nokia 8910 podporuje chat využívajúci štandardné krátke textové správy SMS. Všetky predchádzajúce písomné správy sa dajú vyvolať na obrazovke. Chatové správy nie sú uložené na SIM kartu.



Hry

Štyri hry v telefóne: Snake II, Pairs II, Snowboarding, Bantumi

Hry služieb: úrovne hier ku stiahnutiu, posielanie najvyššieho počtu bodov dosiahnutých členmi klubu Club Nokia pri hraní hier



Vyzváňacie tóny

35 pevných a 5 vlastných vyzváňacích tónov (ktoré si užívateľ sám zloží alebo stiahne)



Správa hovorov

Zrýchlená voľba: až pre 9 mien

Opakovaná voľba posledného čísla v zozname volaných čísel (klávesa pre volanie vyvolá zoznam volaných čísel)

Automatická opakovaná voľba (max. 10 pokusov)

Automatický príjem hovoru (funkčné len po pripojení súpravy headset alebo súpravy pre montáž do auta)

Konferenčné volania (až 5 účastníkov)

Tiesňové volania na číslo 112 bez SIM karty a s uzamknutou klávesnicou telefónu

Ohlásenie čakajúceho volania, pridržanie hovoru, presmerovanie hovoru, počítadlo hovorov

Automatická a ručná voľba siete

Uzavretá skupina užívateľov

Pevná voľba čísla umožňuje volať len na vopred určené čísla



Funkcie telefónu

WAP 1.2.1

Šetriče displeja: 2 voliteľné - analógové a digitálne hodiny. Odpočítavacie hodiny šetriča displeja môžu byť nastavené v rozsahu od 5 s do 10 min.

Hodiny a budík

Kalkulačka

Prevodník meny

Stopky

Odpočítavacie hodiny

Hlasový záznamník pre dĺžku záznamu až 3 min.

Hlasové príkazy (pre Profily, Hlasovú schránku, Hlasový záznamník, Infračervené spojenie)



Duálna prevádzka

Prevádzka v duálnych sieťach EGSM 900, GSM 1800 a GSM 900/1800 v Európe, Afrike a pacifickej časti Ázie. Automatické prepínanie medzi pásmami