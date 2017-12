Motorola V70

V70 je určená pre všetkých, ktorí žiadajú od mobilu nielen praktické funkcie, ale aj špičkový dizajn a štýl.

29. máj 2002 o 0:00 m@p - SME online



Koncom mája uviedla Motorola na všetky trhy Európy, Stredného východu a Afriky (EMEA) vrátane Slovenska dizajnovo revolučný model V70. Svojich predchodcov z jedinečnej “véčkovej” rady pripomína len svojimi miniatúrnymi rozmermi a malou váhou. Pôvodný otvárací mechanizmus bol nahradený rotujúcim krytom, ktorý sa dá otočiť o 360 stupňov.



Štýlový tvar telefónu dopĺňa ľahko rozlíšiteľný displej. Jeho kruhový tvar s čiernym podsvietením a so svetlými písmenami ponúka neočakávanú kombináciu. Tlačidlá elektro-luminiscenčnej klávesnice vyvolávajú futuristický dojem svojim modrým podsvietením. Telefón sa dodáva v dvoch farbách – bielej a modrej. Puzdro je kovové a tak odolá aj väčším nárazom. Kto si chce telefón ešte viac prispôsobiť, môže si vybrať zo štyroch farieb vymeniteľných prstencov, ktoré sa upevnia okolo displeja.



Motorola V70 má nielen zaujímavý design, ale ponúka aj jednoduché ovládanie a pokrokové technológie. Pomocou nového zlepšeného systému ovládania so skratkami menu a jednotlačidlovým prístupom do telefónneho zoznamu sa dá rýchlo a jednoducho pristupovať k často využívaným funkciám. Veľký telefónny zoznam ponúka možnosť uloženia 500 položiek a k najčastejšie používaným sa dá priradiť hlasom aktivované vytáčanie. Štandardnou súčasťou je kalendár a zo 64 typov zvonení vrátane vibrovania si užívateľ môže vytvoriť aj 32 vlastných melódií.



Ako všetky modely Motoroly s vyšším štandardom V70 podporuje GPRS a nie je problém synchronizovať dáta s PC alebo PDA zariadením prostredníctvom softvéru TrueSync.

Funkcie životného štýlu Kalkulačka s prevodníkom meny

Dátum a čas

Kalendár s pripomenutím udalosti Personalizácia/zábava

Lupa displeja

Vymeniteľné prstence

Zvonenia: 64 (32 programovateľných, 32 pevných)

Programovateľné tlačidlá, skratky hlavného menu

Hry: Blackjack, Mindblaster, Paddleball Funkcie správy

hovorov Telefónny zoznam: max. 500 položiek v telefóne + max.

250 na SIM karte

Záznam o čase a dátume hovoru

Vibračné zvonenie VibraCall

Aktivácia hlasom Funkcie SMS správ Skupinové SMS

Prediktívny text (iTAP) (v angličtine)

Vzorové správy: max. 10 SMS správ preddefinovaných úžívateľom Výkon Dual-band (900/1800 MHz)

Štandardný typ batérie: tenká Li-Ion 430 mAh

Doba hovoru (min): 135-215

Pohotovostný čas (hod.): 70-145 Dátové funkcie Dátová spojenie: RS232, USB

Synchornizácia TrueSync

GPRS (4+1)

Prehliadač WAP verzie 1.1 Technické parametre

Farby: biela Ceramica, modrá Midnight

Rozmery (v x š x h - mm): 94 x 38 x 18,3

Objem (cc): 56 (so štandardnou batériou)

Hmotnosť (g): 83

Displej: Inverzný s elektro-luminiscenčným podsvietením

Max. počet riadkov textu: 3

Rozmery v bodoch: 96 x 64

Klávesnica s elektro-luminiscenčným

podsvietením





RECENZIA

Spoločnosť Motorola v minulých rokoch svojimi mobilnými telefónmi na európskom trhu príliš nekonkurovala – napriek tomu, že boli pomerne spoľahlivé sa vyznačovali zložitým menu a nedostatkom funkcií, ktoré bežne ponúkali iné značky.

V tomto roku sa však všetko zmenilo – modelový rad 2002 prekvapuje nielen podstatne prepracovaným užívateľským softvérom, ale aj moderným a príťažlivým dizajnom. Najkrajšou z ponuky je nepochybne štýlová Motorola v70, určená zákazníkom s výraznou osobnosťou. Telefón sa vyznačuje malými rozmermi, nízkou váhou a výrazným kruhovým displejom s modrým luminiscenčným inverzným podsvietením. Originálne je riešené aj otváranie – kryt klávesnice možno otáčať v uhle 360° okolo displeja.

Pri aktivácii podsvietenia sa pri otvorenom kryte rozžiaria namodro aj plôšky v okolí kláves a telefón v prítmí vyzerá naozaj zaujímavo. Menu možno ovládať intuitívne piatimi klávesami – tromi výberovými a dvomi smerovými. Menu telefónu sa oproti starším verziám Motoroly podstatne zlepšilo, ale ešte stále má drobné nedostatky – napríklad na náš vkus príliš zložité otvorenie novej SMS správy a iné.

Už tradične však Motorola ponúka možnosť naprogramovať si vlastné menu podľa chuti a potrieb, takže s troškou šikovnosti možno tento handicap zmeniť na prednosť. Telefón ponúka štandardné manažérske funkcie – prehľadný diár s upozornením na udalosti, až 500 položiek v telefónnom zozname a možnosť preddefinovať si 10 vzorových SMS správ. Motorola si polepšila aj v možnosti nastavenia zvonenia – zvoliť si možno 32 melódií alebo ďalších 32 melódií do telefónu nahrať.

Aj v70 má už tradične prepracované vibračné zvonenie – užívateľ si môže nastaviť rôzne správanie vibrovania. Samozrejmosťou je aj vytáčanie hlasom. Podstatné je aj to, že telefón podporuje GPRS a WAP 1.1. Na plnohodnotné prepojenie s počítačom však základná sada nestačí a je potrebné dokúpiť dátovú sadu MultiConnect s káblom a ovládacím softvérom.

Motorola v70 je nepochybne jeden z najkrajších mobilných telefónov na našom trhu a v spoločnosti s ním vzbudíte zaslúženú pozornosť, no v pomere cena/výkon má prekvapujúco vysokú cenu. Motorola zjavne stavila na segment bohatých zákazníkov, ktorých zaujíma viac dizajn a štýl ako množstvo funkcií v telefóne. K telefónu spoločnosť ponúka bohatý výber originálneho príslušenstva vrátane nabíjačky s hodinami alebo prenosnej sady s rádiom. Motorola v70 je už v predaji.

Prednosti: nádherný a osobitý dizajn, zaujímavé podsvietenie displeja, veľkosť a váha, veľký telefónny zoznam, rýchly ovládací softvér telefónu

Nedostatky: skromnejší výber funkcií, WAP v staršej verzii, telefón nemožno bez doplnkovej dátovej sady prepojiť s počítačom, chýbajúce iRDa spojenie

Cena: 32 000 Sk