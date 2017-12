Sony Ericsson T68i

Nový T68i stavia na úspechu T68, má však nový dizajn, je zameraný na záznam obrazu a podporuje multimediálne správy (MMS).

11. sep 2002 o 11:32 m@p - SME online

T68i umožňuje ukladanie obrázkov do fotoalbumu v telefóne. Funkcie záznamu obrazu telefónu T68i ďalej rozširuje zabudovaná bezdrôtová technológia Bluetooth, ktorá umožňuje prenos obrázkov do druhého telefónu, ale aj bezdrôtové pripojenie slúchadlovej sady, počítača či iných periférii s podporou Bluetooth. Do telefónu je možné sťahovať aj farebné obrázky, komiksy a ikony z internetu alebo z iných zdrojov.

Multimediálne správy MMS umožňujú pridávať k správam široký rozsah multimediálneho obsahu – kvalitné obrázky, animácie, formátovaný text a zvukové záznamy. Z hľadiska rýchlosti a pohodlia je mobilný telefón s podporou GPRS ideálnym nástrojom pre multimediálne správy.

Mobilný telefón T68i a kamera CommuniCam MCA20 sa dostane na slovenský trh v priebehu druhého štvrťroka 2002.





Trojpásmový telefón GSM (900/1800/1900) + e-GSM GPRS, HSCSD Prehliadač WAP 2.0 a bezpečnostné funkcie

WTLS class 1/2/3 a signText E-mailoví klienti POP3, IMAP4 a SMTP SMS, EMS a MMS Telefónny zoznam: 510 záznamov (+SIM) Rozmery: 100 x 48 x 20mm Hmotnosť: 84 gramov Čas hovoru: 3-12 hodín Čas pohotovostného režimu: 8-16 dní Synchronizácia s PC cez kábel RS232, infračervené prepojenie a Bluetooth SyncML

RECENZIA:

Sony Ericsson T68i patrí medzi prvé GPRS telefóny na našom trhu a pokračuje v novom trende spoločnosti.

Je to štýlový telefón s malými rozmermi a váhou, ktorý charakterizuje farebný displej s vysokým rozlíšením, ovládací joystick, efektne podsvietené klávesy, množstvo funkcií a, samozrejme, GPRS.

Farebný displej a vysoké rozlíšenie obrazu poskytujú skutočne zaujímavý multimediálny zážitok. Menu telefónu tvoria prehľadne a logicky usporiadané ikony. Telefón sa ovláda joystickom, ktorý je na rozdiel od podobne riešeného Panasonicu podstatne mäkší. Niekedy je však mäkkosť ovládania trochu na obtiaž, pretože sa kurzorom ťažšie triafa na vybranú ikonu. Telefón je určený na zábavu a jeho multimediálna výbava tomu plne zodpovedá. Najzaujímavejšia je asi možnosť posielať multimediálne správy MMS. Sony Ericsson má túto funkciu vyriešenú na úrovni - neskúsený užívateľ si môže prezrieť niekoľko vzorových správ a zoznámiť sa tak s touto novinkou. Prostredníctvom MMS možno odosielať obraz, zvuk a animácie alebo video a telefón disponuje niekoľkými desiatkami podarených obrázkov a zvukov, s animáciami však tvorcovia trochu šetrili. S obrázkami vo formátoch JPEG, GIF a WBMP možno plnohodnotne pracovať - v editore upraviť už vyrobené, alebo priamo si nejaký na počkanie nakresliť. Obrázky tiež možno rôznymi spôsobmi odosielať - či už cez MMS alebo infračervený port, ktorý mimochodom funguje rýchlo a bezchybne aj v spojení s konkurenčnou Nokiou. Statické alebo animované obrázky možno v telefóne uložiť ako tapetu alebo šetrič obrazovky. Sony Ericsson má inteligentne vyriešené sťahovanie obrázkov do telefónu - na rozdiel od väčšiny Nokií, ktoré vyžadujú SMS alebo kábel možno do T68i obrázky stiahnuť cez WAP. Podobne je riešený aj zvuk - zvuky si možno vytvoriť alebo editovať a uložiť do svojho profilu, či priradiť ich k ľubovoľným udalostiam. V telefóne je celkom slušný výber nových zvonení, no je škoda, že Ericsson doň neaplikoval polyfónne vyzváňanie. „Obyčajné“ zvonenie sa totiž k nemu už nehodí…

Telefónny zoznam poskytuje 500 miest v telefóne a ďalších 250 na SIM karte, čím by mal uspokojiť požiadavky aj náročných zákazníkov. S kontaktmi možno ľubovoľne narábať, telefón podporuje aj kopírovanie dát z jednej SIM karty na druhú. Samozrejmosťou je vytáčanie hlasom, pribudla aj zlepšená funkcia ikony volaného účastníka, či oznámenie hovoru hlasom. Aj samotné menu telefónu možno pohodlne ovládať hlasom.

Okrem MMS možno cez telefón odoslať aj klasickú SMS, fax alebo e-mail. Samozrejmosťou je aj funkcia SMS chat.

Príjemne je vyriešený aj záznamník a diár, kalendár je prehľadný a zapisovanie záznamov pohodlné.

Úplná bomba v telefóne je WAP vo verzii 2.0, ktorý podporuje plnohodnotné prehliadanie farebných stránok.

Medzi ďalšie funkcie patrí štandardne budík, stopky, odpočítavanie času, kalkulátor, úschovňa kódov, záznamník zvuku, poznámky alebo veľký výber hier (tie nás však príliš neohúrili).

Obrovským plus pre komunikáciu je zabudovaný IrDA.

Ako sme už spomínali, menu telefónu je intuitívne s ľahkou logickou orientáciou. Vychádza zo známeho konceptu T28, je však plne grafické a prispôsobené novým funkciám. Čo je však neospravedlniteľné, je pretrvávajúca lenivosť softvéru. Pri listovaní v menu a vyberaní funkcií takmer neustále vidíte oznam „Čakajte, prosím…“ a v niektorých prípadoch sa užívateľ načaká až-až, kým sa požadovaná funkcia zobrazí. Ak možno modelu T68i niečo vyčítať, tak predovšetkým toto. V čase testovania telefónu sme, bohužiaľ, nemohli vyskúšať funkciu GPRS a posielanie MMS v praxi, takže nedokážeme posúdiť, či má v tejto oblasti telefón nejaké chyby alebo nie. V každom prípade je však Sony Ericsson T68i určený každému, kto chce funkciami nabitý telefón s malými rozmermi, nízkou váhou a celkom slušnou výdržou batérie.

Prednosti: farebný displej s vysokým rozlíšením, dizajn, veľkosť a váha, veľký telefónny zoznam, IrDA, GPRS, podpora animovaných obrázkov vo formáte GIF, možnosť sťahovať nové obrázky cez WAP

Nedostatky: pomalé menu, neohrabaná správa kontaktov v telefóne a na SIM karte, chýbajúce polyfónne vyzváňanie, nepohodlné vyťahovanie SIM karty