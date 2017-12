Stačí aj myš bez tlačidiel: MouseTool

Pracovať v grafickom užívateľskom prostredí bez potreby klikania myšou je pre väčšinu užívateľov asi nepredstaviteľné. Pre ľudí trpiacich na RSI je však každé kliknutie tlačidla myši bolestivé. Program, ktorý kliká myšou sám, pritom môže byť zaujímavý aj

26. mar 2001 o 16:05 (pv)

pre ostatných.

MouseTool je práve takýmto programom. Jeho funkčnosť je založená na predpoklade, že užívateľ hýbe myšou iba preto, aby ju nasmeroval na nejaký ovládací prvok, na ktorý chce kliknúť. Tento program to jednoducho urobí sám, len čo sa kurzor myši prestane hýbať. Hoci to na prvý pohľad môže vyzerať ako šialený nápad, po chvíľke používania vás asi príjemne prekvapí. Samozrejme si to vyžaduje myš s čistou guľôčkou na rovnej podložke, aby sa kurzor nehýbal „sám od seba“. Užívateľ si musí hlavne zvyknúť na to, že by mal vedieť, čo chce urobiť, ešte predtým, než myš chytí do ruky. Po nejakej dobe používania tohto programu si úplne odvyknete od zbytočného hýbania myšou hore-dole.

Program možno veľmi dobre konfigurovať, nechýbajú možnosti nastavenia špeciálneho správania nad určitými ovládacími prvkami či zvukový signál pri automatickom kliknutí. Pomocou (nastaviteľných) klávesových skratiek možno simulovať aj stlačenie pravého tlačidla, ťahaj a pusť (drag-and-drop) či dvojité kliknutie, bez použitia myši. Môžete si nastaviť aj interval, v ktorom vás bude program upozorňovať na nutnosť prestávky v práci. V nie príliš rozsiahlej ale prehľadnej nápovede nájdete všetko potrebné vrátane rôznych tipov na lepšie využitie programu.

Tento program rozhodne nie je pre každého, ale na druhej strane ho určite nemožno považovať za užitočný len pre ľudí trpiacich RSI. Ak radi používate kurzor myši ako ukazovadlo, pracujete v programoch takmer výhradne ovládaných myšou (napríklad grafických) alebo mávate problémy pri „triafaní" sa do nejakého ovládacieho prvku, asi sa vám MouseTool nebude páčiť ani trochu. Ak ale považujete myš len za nástroj, ktorý by potreboval nejaké vylepšenie, určite by ste ho mali vyskúšať.