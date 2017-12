Na internete nudné znamená dobré - cool znamená hlúpe

26. mar 2001 o 15:22

Obrovské množstvo ľudí tvoriacich webové stránky sa domnieva, že priemerný internetový surfer je takí, ako oni. Znamená to, že príliš veľa webstránok má dizajn pre dizajnérov. Rovnaký problém postihol v priebehu posledného polstoročia poéziu - básnici začali písať verše pre iných básnikov skôr než pre obyčajných čitateľov. Výsledkom je, že poéziu viac ľudí píše, než číta.

V súčasnosti sú zďaleka najväčším nebezpečenstvom pre dobrý dizajn dizajnéri. Typický dizajnér sa vyznačuje najmenej jednou z týchto dvoch charakteristík:

- Prichádza z oblasti tradičného vizuálneho dizajnu a myslí si, že web je celý o grafike, farbách, priestore a vyvážení týchto prvkov. Chce, aby webstránka vyzerala dobre, odlišne. Chce, aby mal čitateľ zážitok. Niektorí z dizajnérov dokonca chcú, aby web vyzeral „cool“.

- Má za sebou technické zázemie a domnieva sa, že webdizajn má posúvať hranice technického pokroku. Chce, aby mal každý rýchly počítač, výkonnú linku a množstvo prídavných programov v internetovom prehliadači. Každý by takisto mal mať pokiaľ možno technické vzdelanie a mal by považovať prácu s webovými službami za zábavu.

Ako môžu byť títo inteligentní ľudia takí hlúpi? Je to akoby ste dali niekomu do rúk kefu na dlážku a on by si s ňou umýval zuby. Je to, ako keby ste dali niekomu televízor a on by ho používal ako zrkadlo. Ako sa môže po ôsmich rokoch fungovania webu toľko ľudí stále fatálne mýliť?

Cool technológie a úbohý dizajn zabíjajú internet. Klasickým príkladom, kde sa takéto myslenie doviedlo do extrému, je WAP. „Internet vo vašom mobilnom telefóne“, tak znie slogan, ktorý počúvame znova a znova. Kto - kto by sa asi tak chcel pripájať na internet cez mobilný telefón? Samozrejme, je tu pár služieb, povedzme prehľad odchodov vlakov, pri ktorých to môže byť užitočné. Ale kto potrebuje celý internet?

Web je spojením knižnice, novín a bežného katalógu. Spoločnou charakteristikou týchto troch vecí je veľmi podobný, čisto funkčný dizajn. Všetky knižnice majú police, stoly a stoličky. Všetky noviny majú zvislé stĺpce s textom a fotografiami. Všetky katalógy a zoznamy majú základnú štruktúru od A po Z.

Dizajn knižníc, novín a zoznamov sa za posledných dvadsať rokov zmenil veľmi málo. Z jednoduchého dôvodu - je funkčný taký, aký je. Nudný, ale praktický. Alebo ste si niekedy v poslednom čase nad telefónnym zoznamom povedali: „Keby som tak mohol spestriť túto nudnú štruktúru, ktorá vždy začína písmenom A a končí Z... Prečo to nepoprehadzovať na Z, Y, X, W, V a U - len tak pre oživenie?“

Podľa štúdie Alexa Research veľké množstvo užívateľov internetu využíva internet veľmi neefektívne - namiesto toho, aby žiadanú adresu (URL) napísali priamo do riadku vyhľadávača s adresou, zadajú ju do svojho obľúbeného vyhľadávača a až cez ďalšiu stránku sa dostanú na hľadaný server.

Milióny ľudí sú na internete nováčikmi. Milióny ho používajú iba raz za mesiac, keď potrebujú nájsť špecifickú informáciu. Chcú, aby sa k nim webstránka správala ako k začiatočníkom nie preto, že sú hlúpi, ale jednoducho žiadajú jednoduchý dizajn, v ktorom sa rýchlo zorientujú a dokážu nájsť cestu k cieľu.



Čo je na webe nudné, je dobré. Čo je cool, je hlúpe.

GERRY MCGOVERN

(Autor je riaditeľom spoločnosti Nua, zaoberajúcej sa manažmentom informácií na internete.)