Prečo poklesla návštevnosť - reakcia Finportu na článok

28. feb 2002 o 11:48 Ing. Miroslava Bandurová, marketingová riaditeľka RM-S Market, o.c.p., a.s.

Mrzia nás reakcie, ktoré sa okolo FINPORTU spustili v súvislosti s uverejnením článku „Vzostupy a pády slovenského internetu 2001 - Prepadákom roka FINPORT“, a to z tohto dôvodu, že od začiatku roka do dnešného dňa, počet reálnych klientov samostatne obchodujúcich na US akciových trhoch prostredníctvom www.rmsfinport.sk (www.finport.sk) vzrástol o 40%. Čo sa týka návštevnosti web stránky, pre pochopenie a objasnenie celej situácie uvádzame nasledujúce fakty:

Jún – september 2001: Prechod vlastníckych práv systému FINPORT na nový subjekt RM-S Market, o.c.p., a.s a s tým súvisiace ukončenie všetkých doterajších obchodných a marketingových činností spoločnosti Bonus Invest, vrátane neskoršieho ukončenia investičnej hry Portfólio 2001.

Október 2001: RM-S Market, o.c.p., a.s. spustil na stránke www.rmsfinport.sk reálne obchodovanie na US akciových trhoch. Spoločnosť RM-S Market pripravuje novú investičnú hru pre rok 2002.

Február 2002: Dohoda s marketingovým partnerom www.markiza.sk, a.s. a odštartovanie novej investičnej hry BURZUJ.

Z týchto dôvodov, odporúčame do pozornosti výsledky TNS auditu stránky www.burzuj.markiza.sk a www.rmsfinport.sk za mesiac február 2002.

Stránka www.rmsfinport.sk bude mať relatívne nízku návštevnosť, keďže je určená už len pre reálnych klientov, ktorí obchodujú na US akciových trhoch.