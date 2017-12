Kolonizácia vesmíru pozemšťanmi si vyžiada zmeny v štruktúre mozgu

Madrid 28. februára (TASR) - Pokiaľ by ľudské bytosti cestovali vo vesmíre ďalej ako po planétu Mars, pravdepodobne by sa už nemohli vrátiť späť na ...

28. feb 2002 o 4:13 ©TASR 2002

Madrid 28. februára (TASR) - Pokiaľ by ľudské bytosti cestovali vo vesmíre ďalej ako po planétu Mars, pravdepodobne by sa už nemohli vrátiť späť na Zem, pretože ich mozog by podstúpil nezvratné neurologické zmeny.

Ako tvrdí španielsky vedec Javier de Felipe, spolupracujúci s americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA) na projekte Neurolab, ľudský mozog sa milióny rokov vyvíjal v podmienkach prevládajúcich na Zemi. Jeho štruktúra i činnosť sú preto prispôsobené na podmienky podobné pozemským, a pokiaľ by sa tieto podmienky zmenili, musel by sa nevyhnutne zmeniť aj sám mozog.

Projekt Neurolab (Neurolaboratórium) skúma, aké účinky má cestovanie vesmírom na ľudský mozog. Podľa Felipeho by v podmienkach bez tiaže mozog nebol viac schopný rozlišovať medzi dňom a nocou, a rovnako by stratili svoj význam aj pojmy ako hore či dolu.

Experimenty s myšami a ďalšími zvieratami ukázali, že neurologické spojenia a konfigurácia neurónov v mozgu sa vo vesmíre menia. Ak ľudia pôjdu ďalej než po Mars, uzatvára španielsky vedec, bude to pravdepodobne za účelom založenia kolónií, z ktorých sa na Zem už nevrátia.