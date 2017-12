Zariadenia proti žiareniu z mobilov nefungujú

Je žiarenie z mobilných telefónov škodlivé? Žiaden z vedeckých výskumov to zatiaľ nepotvrdil, ale ani nevyvrátil – podľa odborníkov ešte nie je k dispozícii dostatok údajov na to, aby bolo možné urobiť definitívny záver. Preukázané bolo zatiaľ len to, že telefonovanie z mobilu zvyšuje teplotu mozgu v blízkosti ucha. Odborníci takisto odporúčajú, aby deti obmedzili telefonovanie z mobilov na minimum, keďže ich mozog je na žiarenie oveľa citlivejší. V súčasnosti si však môžeme byť istí len tým, že ak je žiarenie škodlivé, žiadne „tienidlá“ nás pred ním neochránia. ILUSTRAČNÉ FOTO – REUTERS