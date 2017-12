Českým portálom roka je Centrum

Osobnosťou českého internetu roku 2001 sa v súťaži Zavináč stal, rovnako ako v predchádzajúcom roku, Ondřej Neff.

27. feb 2002 o 22:20

Rozhodli o tom hlasy používateľov internetu, ktorí si prevádzkovateľa serveru Neviditeľný pes zvolili prostredníctvom formulárov na internete alebo vyplnením papierových hlasovacích lístkov.

O udelení desiatich ďalších cien rozhodla odborná porota, ktorú tvorí päťdesiat osobností českého internetu. Informoval o tom Petr Matoušek z občianskeho združenia Akadémia českého internetu, ktorá ceny Zavináč 2001 minulý týždeň udelila.

Cenu za najlepší portál získalo Centrum, ktoré predstihlo minuloročného víťaza Seznam aj Atlas. Najlepším spravodajským webom je opäť iDnes a najlepším webom vôbec server Justice.cz.

V kategórii najlepšia služba zvíťazila eBanka, ako najzaujímavejšiu wapovú stránku porota vyhodnotila online cestovný poriadok na vlakbus.cz. Medzi internetovými obchodmi zvíťazila Vltava, najlepším zábavným serverom je Kompost.cz.

V kategórii osobností si okrem Neffa cenu odniesol aj Marek Antoš z Lupy.cz ako internetový podnikateľ roka a Michaela Suchá ako Webový dizajnér 2001.

Rozporuplné reakcie vyvolalo udelenie ocenenia Internetový novinár roka Ladislavovi Zajíčkovi, ktorý zomrel v decembri minulého roku. Zajíček bol ako šéfredaktor magazínu Netem výraznou osobnosťou českého internetu, no pre kontroverzné názory nebol veľmi populárny či uznávaný v tradičných „internetových kruhoch“. Podľa komentára Mirka Zemana na servere Lupa.cz je udelenie ceny Ladislavovi Zajíčkovi dokonca „vrcholom ľudského pokrytectva“. „Keď ešte Zajíček písal svoje pravidelné komentáre na Lupu, nemálo členov Akadémie českého internetu mi hovorilo: Ten Zajíček… Fuj! Ako to môžete vôbec vydávať, veď si tým kazíte dobrú povesť,“ píše M. Zeman. „Akonáhle Zajíček zomrel, všetci názor zmenili: Láďa Zajíček, to bol… internetový novinár s vlastným názorom… na jeho článkoch som vyrastal,“ uzatvára Lupa.

(čtk, rha)