Týždeň vo vede

(21. 2. – 27. 2. 2002)

* Vedci z European Space Agency a talianskej firmy Alenia Spazio zmenili porážku na víťazstvo. Raketa Ariane 5 vlani v júli vyniesla európsky high-tech telekomunikačný satelit Artemis na prinízku dráhu. Aby ho rýchlo aspoň bezpečne „zaparkovali“, minuli 95 percent chemického paliva. So zvyškom a dvoma iónovými motorčekmi (ako keby transoceánsky parník poháňal prívesný motor) 21. februára úspešne spustili presúvanie Artemis rýchlosťou 1 km/h na finálnu dráhu, kam dorazí v lete.

* Oceánografi Eric Kunze a Tom Sanford a fyzici Craig Lee a Jonathan Nash z University of Washington v Seattle ako prví priamo zmerali tok energie vo veľkých podmorských vlnách, ktoré vznikajú pôsobením gravitácie Mesiaca na rozoklanom Havajskom chrbte. Ten sa tiahne vyše 2500 km po dne Tichého oceánu pri Havajských ostrovoch. Podobné hlbinné vlny, vysoké 100 až 300 m, spôsobujú vari až 90 percent premiešavania oceánskych vôd, a to aj pomerne ďaleko od miesta, kde sa rodia.

* Medzinárodný tím botanikov na čele s Jane Shen-Millerovou z University of California v Los Angeles našiel vo vyschnutom lotosovom jazierku pri čínskej dedine Xipaozi v provincii Liao-ning (severovýchodná Čína) dvadsať, takmer 500 rokov starých semiačok lotosu. Jazierko dávno zaniklo po zemetraseniach. Vedcom unikátne vyklíčili všetky štyri semiačka kultivované v miestnej pôde, no rastliny sú abnormálne. Môžu za to zrejme mutácie semien, vyvolané ich dlhým pobytom v prirodzene rádioaktívnej pôde okolo dediny.

* Americko-britský tím medicínskych bádateľov na čele s Fredericou del Monte izoloval a kultivoval bunky zo sŕdc deviatich pacientov vo finálnom štádiu srdcovej nedostatočnosti, čakajúcich na transplantáciu srdca. Potom v nich prostriedkami genetického inžinierstva zablokoval účinky fosfolambánu, bielkoviny, ktorá znemožňuje normálny tok vápnika. Zásah obnovil riadne zmršťovanie a uvoľňovanie chorých srdcových buniek. Vedci teraz plánujú predklinické testy na zvieratách.

* Americké fyziologičky Elizabeth Corwinová a Laura Kleinová z Pennsylvania State University v University Park odobrali krvné vzorky dvadsiatim intenzívne fajčiacim ľuďom vo veku 18 až 35 rokov, ktorí prestali na 24 hodín holdovať svojej závislosti. Abstinujúcim fajčiarom bez rozdielu pohlavia sa v krvi vyvíjali hladiny cytokínov interleukín-1 beta a interleukín-6, produkovaných bielymi krvinkami a subjektívne pocity tak, ako keby trpeli zápalovým ochorením. Znamená to snáď, že abstinenčné príznaky možno prekonať protizápalovými liekmi?

* Americkí vedci na čele s Cindy Grinesovou z William Beaumont Hospital v michiganskom Royal Oak overili klinickými testami s ľudskými pacientmi bezpečnosť prenosu génov rastového faktoru do srdca, ktorého cieľom je liečiť nebezpečné srdcové ochorenie, anginu pectoris, prejavujúcu sa neznesiteľnými bolesťami v hrudníku. Stav a výkonnosť pacientov sa značne zlepšili. Rastový faktor zrejme podnietil prirodzenú tvorbu nových ciev v srdci. (5D)