„Nehybný“ chameleón býval moreplavcom

Suchozemský chameleón je pomerne „statickým“ tvorom. Vysedáva na konároch a trpezlivo, často i pár dní, čaká na vhodnú potravu, ktorú loví svojím mrštným jazykom. No i tak sa chameleóny pred 26 miliónmi rokov neohrozene vybrali na zaoceánske plavby.

27. feb 2002 o 22:30

FOTO - ARCHÍV

Chris Raxworthy z American Museum of Natural History v New Yorku so spolupracovníkmi tvrdia, že tieto živočíchy sa preplavili na vzdialené pobrežia na „pltiach“ z kmeňov stromov. Tím zoológov porovnával anatómiu a genetické pozadie 52 druhov tohto živočícha z celého sveta.

Chameleón pochádza z ostrova Madagaskar pri juhovýchodnom pobreží Afriky. Z Madagaskaru sa pravdepodobne rozširoval v niekoľkých vlnách. Existuje hypotéza, podľa ktorej kedysi Afriku a Madagaskar spájal pevninový most (obe územia boli súčasťou veľkého superkontinentu), a plaz mohol prejsť po ňom. Táto hypotéza však naráža na dostupné dôkazy z fosílií.

Skameneliny sú svedectvom, že chameleóny sa na našej planéte prvý raz objavili približne pred 26 miliónmi rokov. A rozdelenie pravekého obrovského superkontinentu – Gondwany sa odohralo dávno predtým; India a Madagaskar sa odtrhli od Afriky pred 165 miliónmi rokov, Madagaskar a Seychelly sa potom oddelili od Indie.

Aj za vznikom mnohých ďalších živočíšnych a rastlinných druhov stojí pohyb kontinentálnych platní, ktorý vytvoril bariéry ako moria a pohoria. Po oddelení vodou alebo skalami sa postupne začali vyvíjať nové príbuzné druhy.

Tento typ hypotézy sa dá testovať priraďovaním evolučných stromov ku geologickým záznamom. Hypotézy rozširovania sa kontrolujú ťažšie. V súčasnosti vedci uznávajú, že pri rozložení druhov hrali dôležitú úlohu tak pohyby kontinentov, ako aj preplávanie cez oceány. (5D)