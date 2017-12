Ftáčnik: Kancelárie plné papierov by mali nahradiť elektornické

26. feb 2002

Bratislava 26. februára (TASR) - Elektronické spravovanie štátu na všetkých jeho úrovniach prostredníctvom internetu, intranetu a extranetu je cieľom projektu e-Government, o ktorého realizácii dnes diskutovali účastníci konferencie Nové vládnutie: Budovanie e-Government na Slovensku. Jednodňovú konferenciu dnes v Bratislave zorganizovalo občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu.

Zefektívnenie práce zamestnancov samosprávy i predstaviteľov vlády prostredníctvom informačných technológií umožní zavedenie e-Government na Slovensku, uviedol vo svojom úvodnom vystúpení predseda Národnej rady SR Jozef Migaš. Moderné informačné technológie sú podľa neho ďalším krokom k modernizácii Slovenskej republiky. Migaš ďalej ocenil snahu všetkých, ktorí sa rozhodli e-Government na Slovensku vybudovať. Na záver vyjadril presvedčenie, že konferencia odštartuje projekt, ktorý prinesie novú kvalitu do života občanov.

Víziu rokovaní vlády prostredníctvom dotykových obrazoviek, prepojených jednotným informačným systémom, ako je to v Estónsku a Chorvátsku, na dnešnej konferencii načrtol minister školstva SR Milan Ftáčnik. Celý proces predkladania a schvaľovania materiálov na rokovanie vlády vrátane pripomienkového konania bude prebiehať v elektronickej podobe, spresnil Ftáčnik. Kancelárie plné papierov na všetkých úrovniach verejnej správy by mali nahradiť elektronické kancelárie. Ich cieľom bude efektívnejšia a priateľskejšia komunikácia medzi orgánmi verejnej správy navzájom, ako aj s podnikateľskou sférou a občanom. Východiskom informatizácie spoločnosti je dokument Politika informatizácie spoločnosti, ktorý v júni 2001 prijala vláda SR. Informatizácia spoločnosti je podľa Ftáčnika jednou z hlavných priorít vlády, pričom vyjadril presvedčenie, že tento trend bude pokračovať. Za jej hlavné prekážky považuje Ftáčnik rezortizmus a nedostatok finančných prostriedkov. Upozornil tiež na potrebu lacnejšieho, rýchlejšieho a dostupnejšieho prístupu občanov k internetu, vzhľadom na to, že v súčasnosti je na Slovensku iba 21 percent používateľov internetu z celkového počtu populácie.

Zabránenie rozdielom medzi krajinami Európy v oblasti informačných a komunikačných technológií, ako aj zabezpečenie prístupnejšieho a lacnejšieho internetu pre občanov je podľa predsedu Zahraničného výboru Národnej rady SR Petra Weissa jedným z cieľov projektu e-Europe+. Modernizáciu informačného systému na Slovensku Weiss označil za jeden z prioritných politických záväzkov kandidátskych krajín na vstup do Európskej únie. Zámerom projektu elektronická Európa+ je i stimulácia občanov k využívaniu internetu a rozvoj elektronického obchodu.

Pozitívny príklad využitia informačných technológií vládou na zníženie nákladov, ako aj koordináciu a zvýšenie výkonnosti vládnych inštitúcií odprezentoval vo svojom vystúpení predseda Úradu vlády Chorvátskej republiky pre rozvoj internetovej infraštruktúry Mlade Mauher.