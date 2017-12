Ako nastaviť telefonovanie bez voľby čísla

26. feb 2002 o 12:38 Dr. Mobilný

Službu môžete využiť, ak často voláte na to isté číslo. Táto služba umožňuje uskutočniť volanie bez akejkoľvek voľby čísla. Pri použití tejto služby stačí zdvihnúť slúchadlo a ak do 10 sekúnd nezačnete s voľbou čísla, ústredňa automaticky uskutoční volanie na vopred zvolené číslo za vás.

Ak nechce užívateľ túto službu využiť, môže do 10 sekúnd po zdvihnutí slúchadla voliť akékoľvek telefónne číslo.

Aktivácia služby:

1. Po zdvihnutí slúchadla stlačením tlačidiel: *53* (zvolené telefónne číslo) #

2. Ozve sa oznam "Vaša činnosť je potvrdená".

Deaktivácia:

1. Po zdvihnutí slúchadla stlačením tlačidiel: #53#

2. Ozve sa oznam "Vaša činnosť je potvrdená."

Používanie služby:

Zdvihnite slúchadlo. Čakajte 10 s.

Automaticky bude vytočené vami vopred zvolené telefónne číslo.