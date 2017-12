Ako nastaviť konferenciu cez telefón

26. feb 2002 o 12:22 Dr. Mobilný

Aj v sieti Slovenských telekomunikácií môžete využiť službu Konferenčný hovor. Naraz možno hovoriť s dvoma až piatimi účastníkmi a všetci účastníci sa môžu rozprávať medzi sebou. Maximálny počet užívateľov konferencie cez telefón v rámci jedného hovoru je 5 vrátane zostavovateľa hovoru. V priebehu konferencie je počuť súčasne troch najhlasnejšie hovoriacich.

Za spojenie s každým užívateľom konferencie platí jej zostavovateľ. Užívatelia, ktorí už boli prihlásení do konferencie, môžu medzi sebou komunikovať už v priebehu zostavovania konferencie.

Používanie služby telefónnej ústredne systému S 12:

Zostavenie konferencie - spojenie s prvým užívateľom:

1. Po zdvihnutí slúchadla stlačením tlačidiel: *70#. Ozve sa špeciálny oznamovací tón.

2. Voľte telefónne číslo účastníka konferencie.

Pripojenie ďalších užívateľov do konferencie:

3. Stlačte tlačidlo F (FLASH) alebo R. Ozve sa špeciálny oznamovací tón.

4. Stlačte tlačidlá: *70#

5. Voľte telefónne číslo ďalšieho užívateľa konferencie.

Zostavovateľ konferencie počuje len nového užívateľa.

6. Pripojenie nového užívateľa a zostavovateľa konferencie do konferencie:

stlačte tlačidlá: F (FLASH) alebo R , *70#. Ste pripojený do konferenčného hovoru s ostatnými užívateľmi.

Ak chcete pokračovať v pripájaní ďalších užívateľov, uvedený postup zopakujete. V prípade, že požadovaná osoba nie je prítomná alebo sa nemôže do konferencie zapojiť, stlačte tlačidlá:

F (FLASH) alebo R , *71#

Používanie služby telefónnej ústredne systému EWDS:

Zostavenie konferencie - spojenie s prvým užívateľom:

1. Po zdvihnutí slúchadla stlačením tlačidiel: *71#. Ozve sa oznamovací tón.

2. Voľte telefónne číslo užívateľa konferencie.

Pripojenie ďalších užívateľov do konferencie:

3. Stlačte tlačidlo F (FLASH) alebo R. Ozve sa oznamovací tón.

4. Voľte telefónne číslo ďalšieho užívateľa konferencie.

Zostavovateľ konferencie počuje len nového užívateľa.

5. Pripojenie nového užívateľa a zostavovateľa konferencie do konferencie:

stlačte tlačidlá: F (FLASH) alebo R a 3. Ste pripojený do konferenčného hovoru s ostatnými užívateľmi.

6. Ak chcete pokračovať v pripájaní ďalších užívateľov, uvedený postup zopakujete.

V prípade, že požadovaná osoba nie je prítomná alebo sa nemôže do konferencie zapojiť, stlačte tlačidlá: F (FLASH) alebo R a 1.

Poznámka:

Konferenciu môže účastník zostaviť aj počas prebiehajúceho hovoru:

1. Stlačte tlačidlo F (FLASH) alebo R. Ozve sa oznamovací tón.

2. Stlačte postupne tlačidlá *71#. Ozve sa oznamovací tón.

3. Voľte telefónne číslo tretieho užívateľa konferencie.

4. Nasleduje postup ako pri pripájaní ďalších užívateľov.

Ukončenie konferencie:

V priebehu konferencie môže hociktorý užívateľ, okrem zostavovateľa, opustiť konferenciu položením slúchadla, čo sa oznámi ostatným užívateľom konferencie krátkym signálom (halali).

Zostavovateľ položením slúchadla zruší celúkonferenciu.