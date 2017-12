Le Figaro: Južne od Paríža vzniká francúzske Silicon Valley

Paríž 24. februára (TASR) - Pozdĺž štátnej cesty 20 kilometrov južne od Paríža vzniká francúzske Silicon Valley. Jeho francúzsky názov je Vedecké a technologické údolie la Bievre (VSTB), informuje v dnešnom čísle denník Le Figaro.

Osemnásť obcí v departementoch Val-de-Marne a Hauts-de-Seine sa združilo s cieľom vytvoriť z VSTB reálny pól vedeckého a ekonomického vývoja. Bude prepojený s Parížom a ďalšími vedeckými a výskumnými pracoviskami v parížskej oblasti. Cieľom je priblížiť univerzity, výskumné strediská aj podniky. VSTB zároveň chce byť preventívnym prostriedkom pred delokalizáciou vedeckých a výskumných pracovísk.

Vedecký potenciál vyučujúcich v rámci VSTB je významný. Tvorí ho päť fakúlt, deväť škôl, vyše 25.000 študentov, 230 štátnych aj súkromných laboratórií a 4000 vedeckých pracovníkov aj inžinierov, konštatovala fyzička Claire Dupasová, riaditeľka Ecole normale supérieure (ENS) v Cachan. Silnými stránkami francúzskeho údolia vedy sú biológia, medicína, farmácia, vedy označované spoločným názvom inžinierstvo, humanitné vedy a právo.

Vznik VSTB sa datuje do roku 1996. Už na najbližšie obdobie má niekoľko projektov. Prvoradým z nich je vytvorenie vysokopriepustného spojenia medzi všetkými univerzitami a laboratóriami. Dnes združuje 15 zariadení. Okrem iného chcú zaviesť do praxe politiku prijímania zahraničných vedcov a študentov ašpirantov. Dekan Fakulty Jeana Monneta Parížskej univerzity XI. Jean-Pierre Faugere priznal, že na francúzskych vysokých školách a vedeckých pracoviskách "chýba rozumné prijímanie zahraničných študentov ašpirantov". Fyzik a rektor Univerzity Orsay Xavier Chapuisat zdôraznil, že čínski študenti sú pozoruhodní. "Bez nich by americký výskum nedosahoval také výsledky. Na čo čakáme, aby sme ich pozvali k nám" položil otázku.

Pripravujú sa projekty aj z dlhodobejšieho hľadiska. Odborníci VSTB chcú vytvoriť technologickú platformu zameranú na rozvoj informačných technológií, ďalej farma-technopôle, pracovisko orientovaný na rozvoj farmaceutickej technológie a podobne. Vzniknúť má aj pracovisko na rozvoj fyziológie a predklinickému výskumu, uviedol Le Figaro.