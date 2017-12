Statíny úspešne blokujú rozmnožovanie vírusu HIV

Bethesda 25. februára (TASR) - Vírus HIV preniká do buniek, v ktorých sa rozmnožuje, na miestach s vysokým obsahom cholesterolu (rafts), plávajúcich ako plte na bunkovej membráne.

Americkí vedci z Národného inštitútu alergií a infekčných chorôb (NIAID) dokázali, že ak sa infikovanej bunke odoberie cholesterol, šírenie vírusu HIV a napádanie ďalších buniek sa značne obmedzí, informuje časopis Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

"Náš výskum ukazuje na fascinujúcu možnosť, že lieky na znižovanie hladiny cholesterolu v krvi (statíny) budú mať u človeka podobný účinok, aký sme dosiahli v laboratórnych pokusoch," povedal Eric O. Freed, jeden z autorov štúdie.

Ako všetky ostatné látky musí aj vírus HIV pri preniknutí do bunky a pri jej opustení prejsť cez komplexnú dvojitú vonkajšiu membránu. Podobne ako močiar sa táto membrána skladá z relatívne pevných, resp. tekutých častí. Zvláštnosťou tohto stále sa meniaceho regiónu bunky sú už spomínané rafts.

Je už dlhší čas známe, že proteín Gag, ktorý vírus HIV potrebuje na preniknutie do bunky, sa musí prichytiť na vnútornej strane bunkovej membrány. Prichytenie proteínu sa pritom nedeje náhodne, ale je zamerané na určité regióny na povrchu bunky. Aktuálna štúdia vedcov z NIAID tieto domnienky potvrdila.

Freed a spoluautor štúdie Akira Ono dokázali, že proteín Gag skutočne vyhľadáva oblasti s vysokým obsahom cholesterolu. Ďalej zistili, že na úspešné prichytenie treba dva exempláre proteínu. Následne si položili zásadnú otáyku: Čo sa stane, keď sa vírus HIV nebude môcť dostať k rafts?

V testoch sa použili dva druhy statínov. Jeden odstránil cholesterol z povrchu bunky, zatiaľ čo druhý potlačil jeho produkciu. Už samostatné použitie jedného zo statínov znížilo rozmnožovaciu schopnosť vírusu. Spoločná aplikácia prípravkov túto schopnosť takmer úplne potlačila.