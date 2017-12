Fyzici hľadajú čierne diery v atmosfére

Washington 23. fabruára (TASR) - Dvaja americkí fyzici tvrdia, že ak vo vesmíre existujú okrem troch priestorových dimenzií a času ešte ďalšie dimenzie, možno sa ich čoskoro podarí dokázať.

Tieto dimenzie by sa prezradili malými čiernymi dierami v zemskej atmosfére, ktoré by okamžite po svojom zrode zanikli v spŕške vysokoenergetických častíc. Príslušný detektor by takéto častice zaznamenal.

Fyzici už dlhé roky hľadajú model, ktorý by vysvetľoval celý vesmír. Niektoré teórie vyžadujú okrem priestorových dimenzií a času aj ďalšie dimenzie. Tieto sú však tak "zrolované", že sa nedajú priamo dokázať. Je to ako s dvojrozmerným listom papiera, ktorý sa po zvinutí do slamky javí vzdialenému pozorovateľovi ako jednorozmerná čiara.

Jonathan Feng a Alfred Shapere z Massachusetts Institute of Technology (MIT) veria, že vysokoenergetické žiarenie z hlbín vesmíru by tieto dodatočné dimenzie prezradilo. Svoje výpočty predstavili v časopise Physical Review Letters.

Takéto vysokoenergetické elementárne častice Zem nepretržite bombardujú a v atmosfére kolidujú s protónmi a neutrónmi. Ak by dodatočné dimenzie existovali, pri takýchto zrážkach by na veľmi krátky čas vznikli miniatúrne čierne diery. Produktom uvedeného procesu by bol dážď častíc, ktorý by zachytilo Observatórium Pierra Augera, budované v argentínskej pampe.

Tento obrovský detektor s plochou 6000 kilometrov dokončia v roku 2004. Potom by mohol zaznamenať niekoľko stoviek spŕšok častíc - samozrejme len vtedy, ak dodatočné dimenzie skutočne existujú. A o tom nie sú stopercentne presvedčení ani samotní vedci. "Bol by to tak revolučný objav, že by som do nej nechcel vložiť celú moju nádej," povedal Alfred Shapere.

Internet: http://www.auger.org (Observatórium Pierra Augera)