EASY so sekundovou tarifikáciou a nižšími cenami

21. feb 2002 o 19:26 SME online

Od 1. marca 2002 ponúka EuroTel sekundovú tarifikáciu od prvej sekundy aj pre užívateľov predplatenej karty EASY. Okrem toho EuroTel znížil ceny víkendových hovorov do vlastnej siete pre program EASY LIFE. Užívatelia si aj naďalej môžu vybrať program (LIFE alebo NONSTOP) podľa toho, do akých sietí a v akom čase najviac telefonujú. Navyše so službou EASY DUO majú zákazníci už niekoľko mesiacov možnosť telefonovať na zvolené číslo o 50% lacnejšie a so službou EASY BONUS získavajú za každú minútu hovoru prichádzajúceho z inej sietekorunu.