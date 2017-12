Tieniče na mobily nefungujú

Washington 21. februára (TASR) - Tieniče na mobilné telefóny, ktoré majú údajne eliminovať ich škodlivé elektromagnetické vyžarovanie, vôbec nefungujú.

21. feb 2002 o 12:29 ©TASR 2002

Tvrdia to kontrolóri z americkej Federálnej obchodnej komisie (FTC), ktorí v tejto veci už podali na súd dve žaloby proti predajcom takýchto zariadení. Podľa ich odborného posudku firmy klamali, keď svojim zákazníkom tvrdili, že ich "bezpečnostné štíty" SafeTShield, NoDanger a WaveShield eliminujú zdravotné riziko používania mobilov.

FTC, slúžiaci potrebám spotrebiteľov a dozerajúci na ochranu zákazníka, sa bude usilovať o stiahnutie týchto zariadení z predaja a vrátenie peňazí zákazníkom, pretože spoločnosti im predávali výrobky na základe zavádzajúcich a nepravdivých tvrdení.

Podľa Howarda Bealesa, šéfa Úradu FTC pre ochranu spotrebiteľa, neexistuje žiadny vedecký dôkaz, ktorý by potvrdil, že takzvané tieniče blokujú vôbec nejaké žiarenie a ochraňujú užívateľa pred jeho negatívnymi dôsledkami. Práve naopak, môžu používateľa mobilného telefónu vystaviť ešte vyššej miere radiácie, pretože v dôsledku prítomnosti tieniča musí telefón pracovať intenzívnejšie, aby zachytil signál.

"Tieto spoločnosti nepoužívajú tienič na blokovanie vĺn, ale tienič nesprávnej interpretácie na blokovanie zákazníka pred poznaním faktov a skutočnosti," povedal Beales.

Súdne žaloby sa týkajú firiem Stock Value 1 Inc. z mesta Boca Raton na Floride a Comstar Communications Inc. zo Sacramenta v Kalifornii. Ani jedna z firiem prípad nekomentovala.

Obe spoločnosti predávali malé kovové štíty vo veľkosti poštovej známky zhruba po 20-30 dolárov a zákazníkom tvrdili, že ak si ich pripevnia na slúchadlovú časť mobilného telefónu, môžu eliminovať až 99 percent všetkého elektromagnetického žiarenia.

Mobilné telefóny však emitujú najväčšiu časť elektromagnetickej energie cez anténu a iné časti telefónu, nie cez slúchadlo, zdôrazňuje FTC. O tom, že tento druh žiarenia ich zariadenia nedokážu eliminovať, sa však spoločnosti pri predaji akosi zabudli zmieniť.

Skutočnosť, že mobilné tieniče v skutočnosti elektromagnetické vlny vôbec neblokujú, potvrdili už viaceré výskumy. Spotrebiteľom, ktorí sa obávajú negatívneho dopadu žiarenia na svoje zdravie, FTC odporúča, aby obmedzili používanie mobilného telefónu. Pokiaľ také nie čo nie je možné, odporúča sa uprednostniť používanie sady hands-free a v oblastiach so slabým signálom vôbec netelefonovať.