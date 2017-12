Budú sa deti rodiť v umelých materniciach?

Londýn 21. februára (TASR) - Vedci vyvinuli umelú maternicu, v ktorej dozrievajú zárodky mimo tela matky. Hodnotia to ako zlom v liečbe žien, ktoré nemôžu mať deti, informovali britské noviny The Observer.

Prototyp umelej maternice vznikol z buniek, ktoré ženám odobrali z endometria (vrstva buniek, ktoré pokrývajú vnútro maternice). Rozmnožovanie buniek na konštrukcii z biologicky odbúrateľného materiálu v tvare maternice podporovali hormóny a rastové faktory.

Tak vzniklo tkanivo, do ktorého sa pridal estrogén a výživné látky. Liuovi Chung-čchingovi z Cornell University's Centre for Reproductive Medicine and Infertility sa podarilo v takejto maternici udržať zárodok šesť dní vo fáze rastu. Embryo sa zahniezdilo v maternici a zväčšovalo sa.

Experiment sa potom musel prerušiť z dôvodu platnosti ustanovení o umelom oplodnení. Liu chce druhýkrát využiť maximálne dovolené 14-dňové obdobie pre umelé oplodnenie, aby zistil, či sa bunky ďalej diferencujú, či sa embryu vyvinuli základy ciev a orgánov a či sa vytvorila placenta.

Umelá maternica by nemala vyvolať imunitnú reakciu, pretože bunky sa odoberú matke. Vedci plánujú v ďalšej fáze experimentovať s myšami a psami. Ak budú pokusy úspešné, pokúsia sa prekročiť dvojtýždňový limit pre umelé oplodnenie.

Inú metódu vyskúšal Jošinori Kuwabara z Juntendo University v Tokiu. Jeho tím odobral koze plod a dal ho do plastovej nádoby s plodovou vodou, ktorú udržiaval na telesnej teplote. Do nádoby privádzal prístroj živiny a odvádzal odpadové látky.

Plod sa takto podarilo udržať pri živote desať dní. Uvedená metóda sa môže zísť pri rizikových tehotenstvách alebo veľmi skorých pôrodoch, keď plod potrebuje alternatívny životný priestor.

Obidve skupiny vedcov veria, že o niekoľko rokov budú umelé maternice schopné uživiť plody celých deväť mesiacov. Ako hlavnú výhodu uvádzajú, že umelá maternica predstavuje bezpečné prostredie pre rodiaci sa život, zatiaľ čo na prírodnú vplývajú škodlivé vplyvy, napríklad alkohol alebo lieky.

Etický aspekt tejto problematiky bude témou veľkej medzinárodnej konferencie s názvom The End of Natural Motherhood? (Koniec prirodzeného materstva?), ktorá sa uskutoční tento týždeň v Oklahome. Ďalšie informácie na http://www.apa.udel.edu/apa/opportunities/conferences/2002/feb/endofm otherh.html.