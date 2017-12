Týždeň vo vede

(14. 2. – 20. 2. 2002)

20. feb 2002 o 22:20

* Americký biológ Norman Pace z University of Colorado v Boulderi, odborník na biochémiu života v extrémnych prostrediach, je skeptický, čo sa týka mimozemského života v Slnečnej sústave. Prostredie Marsu sa mu nejaví ako biologicky sľubné, hoci možnosť života tam úplne nevylučuje, uprednostňuje však skôr Jupiterov mesiac Europa. Za mimozemským životom sa asi bude treba vypraviť k planétam iných hviezd.

* Hoci problém vývoja klímy obklopujú nejednoznačnosti, americký klimatológ Robert Dickinson z Georgia Institute of Technology v Atlante upozorňuje, že aj keby sa okamžite prudko znížil rozsah využívania fosílnych palív, ktorý vedie k emisiám skleníkových plynov do atmosféry, trend otepľovania potrvá ešte aspoň storočie, s najhorším dosahom na ľudí v rozvojových krajinách, neschopných adekvátne reagovať.

* Bádatelia z University of Pennsylvania na čele s Yugongom Hoom odhalili kontrolný mechanizmus produkcie ľudského rastového hormónu (hGH), nevyhnutného pre správny fyzický vývoj organizmu. Pokusmi na transgenických myšiach lokalizovali aktivačné centrum do tzv. hypersenzitívneho miesta 1, nezvyčajne ďaleko od samotného génu hGH. Je to akoby ktosi otváral dvere zo vzdialenosti siedmich budov.

* Astronómovia David Lazatti a Enrico Ramirez-Ruiz z University of Cambridge a Gabriele Ghiseová z Osservatorio Astronomico di Brera v Merate spätne v dátach družice Compton ako prví odhalili röntgenové doznievanie krátkeho kozmického záblesku žiarenia gama, trvajúceho menej než dve sekundy. Takýto jav zrejme prezrádza zrážku dvoch neutrónových hviezd alebo čiernych dier. Možnosť analýzy doznievania je kľúčom k podstate záblesku.

* Vedci z University of California v Berkeley na čele s Bruceom Amesom dosiahli zvýšeným podávaním kombinácie dvoch látok, normálne sa vyskytujúcich v bunkách, značné omladenie starnúcich laboratórnych potkanov. Ide o vcelku bežné prísady, používané v rámci zdravej výživy, acetyl-L-karnitín a antioxidant kyselinu alfa-lipoickú. Potkanom sa zlepšila pamäť, zvýšil sa ich elán a oveľa kvalitnejšie im fungujú vnútrobunkové „elektrárne“, mitochondrie.

* Neurológ Jack Parent z University of Michigan v Ann Arbor zistil pokusmi na laboratórnych potkanoch, že primitívne nervové bunky v ich mozgoch reagujú na akútne epileptické poškodenia a mozgové príhody migráciou do poranenej oblasti a „sebatransformáciou“ na nové neuróny. Konkrétne ide o neuroblasty, bunky vývojovo napoly medzi kmeňovou bunkou a plne vyvinutým neurónom. Objav má význam aj pre liečbu ľudských mozgových zranení.

* Primatológovia Paul Garber z University of Illinois v Urbane a Robert Sussman z Washington University v St. Louis spochybnili teóriu, že sociálne správanie skupinovo žijúcich primátov vrátane ľudí je určované súperením. Zistili, že väčšina druhov primátov venuje iba menej než jedno percento „rozpočtu“ svojej aktivity agresii, združovacie aktivity bývajú 10- až 20-krát bežnejšie. Sociálne interakcie tvoria celkovo 5 až 10 percent aktivity. (5D)