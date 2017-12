Črtá sa nový liek proti salmonelóze

Kmeň baktérie Salmonella enterica - Typhimurium predstavuje vážny zdravotný problém; spôsobuje početné prípady otravy jedlom (len v USA ide každoročne o 1,4 milióna prípadov, okolo 1000 sa končí úmrtím, najmä medzi deťmi a staršími ľuďmi). Nebezpečná baktéria sa prichytáva na črevnú výstelku a spôsobuje infekciu. Ak však chce uniknúť pred útočiacimi bunkami imunitného systému, alebo mieni infikovať ďalšieho hostiteľa, uvoľní sa z čriev a odpláva.

Steven Clegg z University of Iowa v Iowa City a Kelly Hughes z University of Washington v Seattle zistili, že toto odpútavanie je sťažené, ak baktéria produkuje privysoké hladiny tzv. FimZ proteínu. Tento proteín funguje ako prepínač a jeho hladina rozhodne, čo baktéria urobí. FimZ proteín stojí za rastom lepkavých vlákienok tzv. fimbriae, ktorými sa baktéria pripútava na výstelku čriev. Keď sa jeho produkcia vypne, baktéria začne tvoriť hladké výbežky tzv. flagelly - bičíky, pomocou ktorých sa pohybuje.

Podľa Clegga a Hughesa sa mutantné baktérie, ktoré produkujú priveľa FimZ proteínu, nemôžu pohnúť, dokonca ani keď im podmienky naznačujú, že by pre ne bolo výhodnejšie „zbaliť sa“. Naopak, ak baktériu prinútime produkovať nízke hladiny tohto proteínu, nemala by sa dokázať prichytávať na vnútornosti.

Vedci predpokladajú, že FimZ je polovicou dvojzložkového systému; pretože aj mnohé iné baktérie vnímajú svoje okolie pomocou podobných dvojíc proteínov. Ďalšie výskumy by sa mali zamerať na FimZ proteín, ktorý by mal byť vhodným cieľovým miestom pre vakcíny či lieky. Narušenie tvorby FimZ proteínu by malo stačiť na zastavenie nebezpečného mikroorganizmu, pretože by nedokázal interagovať so svojím okolím a vnímať jemné chemické signály, ktoré mu naznačujú, čo robiť. (5D)