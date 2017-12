Zmetie nový genetický dôkaz námietky odporcov evolučnej teórie?

20. feb 2002 o 22:30

Nový výskum vedcov z University of California v San Diegu priniesol dôležitý genetický dôkaz toho, ako evolúcia mení vzhľad živočíchov. Objav odpovedá na hlavné námietky zástancov teórie stvorenia, že neexistuje žiadny genetický mechanizmus, ktorý by zvieratám umožnil vytvárať celkom odlišné tvary tela. Odporcovia evolúcie sú presvedčení, že takéto radikálne zmeny tvaru tela, by nepriniesli životaschopného tvora.

Doteraz nikto nedokázal demonštrovať, ako zmeny prebiehajú na genetickej úrovni pomocou špecifických inštrukcií genómu. Vedúci štúdie Michael Ronshaugen a profesor William McGinnis z University of California v San Diegu siahli po obľúbenom modelovom organizme genetikov - muške ovocnej (Drosophila melanogaster) a morskom garnátovi. Zamerali sa na skupinu génov tzv. Hox - hlavné prepínače, ktoré zapínajú a vypínajú ostatné gény počas embryonálneho vývoja u všetkých živočíchov vrátane človeka.

Práve mutácie v týchto regulačných génoch, ktoré kontrolujú embryonálny rozvoj, spôsobili, že kôrovce s končatinami na každom segmente svojho tela pred 400 miliónmi rokov radikálne zmenili svoj vzhľad - na šesťnohý hmyz a neskôr na iné typy živočíchov. Genetici zistili, že jeden z Hox génov, tzv. Ubx, na 100 percent potláča rozvoj končatín v oblasti thoraxu - hrude ovocných mušiek, ale iba na 15 percent u morského garnáta Artemia. Modifikácia Ubx v Hox géne umožnila predkom kôrovca Artemie stratiť zadné nohy a stať sa šesťnohým hmyzom.

Predtým, ako sa vyvinul hmyz, Ubx proteín nevypínal gény zapojené do tvorby končatín. Ale na počiatku evolúcie hmyzu sa tento gén a proteín, ktorý kóduje, zmenil a začal vypínať gény, ktoré sú potrebné na tvorenie nôh, najmä tých, z ktorých sa vyvinulo bruško hmyzu.

Okrem toho, že nový objav osvetlí, ako sa vyvíjali hlavné zmeny v dizajne tela, pomôže aj lepšie pochopiť určité ľudské choroby a deformácie. Do rozvoja rakoviny a genetických abnormalít sú zapojené mnohé podobné gény a ich poznanie pomôže zistiť, prečo k takýmto diagnózam dochádza. (5D)