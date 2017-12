Nová zbraň proti malárii má šancu

Mnohí odborníci na otázku, ktorého živočícha považujú za najnebezpečnejšieho na Zemi, bez zaváhania povedia - moskyt. Tento, na prvý pohľad nevinne vyzerajúci hmyz prenáša parazita Plasmodium falciparum, ktorý vyvoláva obávanú maláriu.

20. feb 2002 o 22:29

Podvyživený chlapec oddychuje na nohách svojej matky, po záplavách sa v Mozambiku prudko šírila malária. Malária zabije ročne asi milión ľudí, z toho 90 percent v Afrike. FOTO - TASR/AP

Na maláriu každoročne umierajú takmer tri milióny ľudí. Pretože najviac sú zasiahnuté chudobné africké krajiny (až 90 percent nových prípadov je v Afrike), jednou zo základných požiadaviek na funkčnú vakcínu je to, aby bola lacná. Najnovší protimalarický liek na trhu stojí 57 dolárov, aby sa mohol vyriešiť problém s maláriou v rozvojovom svete, mal by stáť menej ako 50 centov.

Parazit Plasmodium falciparum sa po uštipnutí prenášačom moskytom dostáva do krvi, kde sa v červených krvinkách schováva pred imunitným systémom a množí sa. Henri Vial z Université de Montpellier vo Francúzsku so spolupracovníkmi objavil molekulu, ktorá dokáže parazity spôsobujúce maláriu odstrániť a zabrániť ich množeniu. Ich látka G25 má šancu stať sa základom nového lieku proti malárii. Pri oveľa nižších dávkach ako súčasné antimalariká zbavila testované opice infekcie.

Zlúčeninu G25 objavil vedecký tím pri preverovaní množstva látok, ktoré ovplyvňujú budovanie bunkových membrán (rýchlo sa rozmnožujúce parazity stále tvoria nové bunkové membrány), na ich schopnosť bojovať s maláriou. Je výhodou, že G25 vstupuje iba do buniek, v ktorých sú reprodukujúce sa malarické parazity. Táto selektivita je dôležitá, pretože membrány sú vo všetkých bunkách živočíchov a G25 by bolo vysoko toxické, keby si takýmto spôsobom nevyberalo. Navyše, vedci by mohli využiť „nos“ tejto látky na maláriou infikované bunky na dopravovanie ďalších protimalarických prostriedkov.

Na testovanie na ľuďoch si však niekoľko rokov počkáme. Hoci u opíc vedci nič nezvyčné nezistili, bude treba preveriť bezpečnosť nového prostriedku a jeho potenciálne škodlivé vedľajšie účinky. V ďalších experimentoch sa vedci pousilujú dostať zlúčeninu, ktorá sa dnes podáva iba injekčne, do podoby piluliek. (5D)