Varovanie ministerstva zdravotníctva: internet škodí zdraviu

20. feb 2002 o 4:55 ©TASR 2002

Londýn 20. februára (TASR) - Náhle znefunkčnenie počítača počas surfovania internetom nie je ničím nezvyčajným a nejednému používateľovi zdvihne hladinu adrenalínu v krvi. Dokonca do takej miery, že je schopný zaútočiť na kolegov v práci.

Vyplýva to zo štúdie publikovanej anglickým denníkom The Sun. Čísla hovoria jasne - viac ako polovici Britov používajúcich internet zamrzne počítač aspoň raz za týždeň a jedenásť percent dostane záchvat zúrivosti, nasledovaný búšením do klávesnice a myši. Najextrémnejšími reakciami sú údery do najbližšieho kolegu, k tým sa priznali dve percentá z 1000 opýtaných zamestnancov. Medzi ďalšie dôvody pre agresiu pri počítači patria nekonečné pokusy o zahlásenie sa do siete a dlhá doba načítavania stránok.

Aby ste neskôr neronili slzy nad rozbitým počítačom, odborníci na stres odporúčajú upokojiť sa po "konflikte" pohľadom z okna, pokojnou hudbou, alebo šálkou čaju.