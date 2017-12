Prvýmí ozdobami pravekých ľudí boli náhrdelníky z mušlí

Viedeň 19. februára (TASR) - Pred 42.000 rokmi sa začali naši predkovia zdobiť reťazami z mušlí. Podľa názoru archeológov sa začala výroba pravekých ...

19. feb 2002 o 13:50 ©TASR 2002

Viedeň 19. februára (TASR) - Pred 42.000 rokmi sa začali naši predkovia zdobiť reťazami z mušlí. Podľa názoru archeológov sa začala výroba pravekých náhrdelníkov na celom svete v približne rovnakom čase. Na túto skutočnosť upozorňujú nálezy prevŕtaných morských mušlí, ktoré sa našli na pobreží Bulharska a Turecka, ale aj z východoafrickej Kene.

Podľa názoru archeológov má takého zdobenie ľudstva, ktorá sa začalo zrejme naraz na celom svete, svoj pôvod v zmene stravovacích návykov. Práve v období pred 40.000 rokmi začína ľudstvo v primitívnych spoločenstvách prechádzať z dôvodu postupného znižovania prirodzených zásob od lovenia pomalých a teda aj ľahko dostupných zvierat, napríklad korytnačiek na iné druh zvierat, akými sú zajace a vtáky. Na chytenie tejto obživy však bola potrebná určitá obratnosť a rozdiel v zásobách potravín spôsobil, že pravekí ľudia sa začali deliť na majetnejších a chudobnejších. Majetnejšie vrstvy začali neskôr dávať dôraz aj na vonkajší výzor a na zdobenie svojho zovňajšku. Krehké morské mušle, do ktorých bolo možné vyvŕtať diery a zavesiť ich napríklad na vyschnuté steblá tráv, sa na ozdoby a zvýraznenie postavenia pravekého človeka hodili veľmi dobre.

Najnovšie názory časti amerických archeológov a antropológov sú v rozpore s teóriou o postupnom, evolučnom vývoji ľudského mozgu a naznačujú, že ľudstvo absolvovalo na svojej ceste aj isté "skokové" etapy a vo svojom vývoji nečakalo vždy len na to, čo mu dá do vienka príroda.

Nájdenie prvých náhrdelníkov tak zasiahlo do sporu antropológov o pôvode dnešných ľudí. Prevládajúca hypotéza, označovaná ako "out of Africa" predpokladá, že predkovia Homo sapiens opustili svoj materský kontinent pred dvoma miliónmi rokov a približne pred 100.000 rokmi podľahli títo prapredkovia človeka druhej vlne vysťahovalcov z Afriky - tentoraz už ľudí rozumných - Homo sapiens.

Existuje však aj početne neveľká skupina vedcov, podľa ktorej vznikol moderný človek s určitým umeleckým vkusom približne v jednom čase ale na rôznych miestach Zeme, píše rakúsky denník Der Standard.