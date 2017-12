Microsoft bude s Japoncami vyrábať bezdrôtovo prepojené prenosné počítače

Tokio 18. februára (TASR) - Americký softvérový gigant Microsoft premení za účasti štyroch japonských výrobcov počítačov koncept bezdrôtovo prepojených prenosných počítačov prvýkrát do konkrétneho produktu.

Ploché počítače veľkosti poznámkového bloku budú vybavené softvérom Mira spoločnosti Microsoft. Nový produkt by sa mal v USA a Japonsku dostať na trh do konca tohto roka a jeho cena by sa mala pohybovať okolo 800 USD.

Partnermi Microsoftu na Ďalekom východe sú Fujitsu, NEC a Matsushita, pričom so Sony Microsoft zatiaľ rokuje. Jeden so zástupcov Microsoftu uviedol, že potrebujú výrobcov počítačov, ktorí by vyrábali počítače so systémom Mira, a rovnako potrebujú výrobcov monitorov, ktorí by vyrábali kompatibilné displeje.

Softvér Mira by mal vyrovnať klesajúce predajné čísla, ktoré Microsoft pri konvenčných počítačových programoch vykazuje. Aj konkurenti Microsoftu sa v súčasnosti usilujú za pomoci hardvérových partnerov zaujať miesto na trhu pre bezdrôtové počítače a monitory.