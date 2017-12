Medzinárodný tím vedcov vyvinul účinný liek proti malárii

Londýn 15. februára (TASR) - Medzinárodný tím vedcov vyvinul účinný liek proti malárii, ktorý výskumníci úspešne otestovali na opiciach.

15. feb 2002

Vedci z Francúzska, Holandska a Kolumbie objavili vakcínu, ktorá zastavuje maláriu. Lieky, ktoré sa používali doteraz, mali len obmedzený účinok, ale nová vakcína podľa vedcov úplne vyliečila laboratórne opice nakazené maláriou.

Vakcína, ktorá obsahuje látku s názvom G25, pôsobí totiž inak ako existujúce lieky proti malárii. Táto látka účinkuje priamo na mikroskopického parazita, ktorý spôsobuje maláriu. Maláriu prenášajú moskyty, ktoré svojim obetiam sajú krv. Mikroskopický parazit sa tak dostáva do krvného riečiska a do pečene, kde sa rozmnoží a potom napadne červené krvinky. Tu sa ďalej rozmnožuje, zničí "hostiteľskú" krvinku a napadne ďalšiu. Tieto parazity môžu zničiť až 70 percent červených krviniek a spôsobiť tak anémiu, v ďalšom štádiu ich obeť upadne do kómy a napokon zomrie.

Látka G25 však blokuje schopnosť týchto parazitov rozmnožovať sa v červených krvinkách, bráni im totiž vytvoriť si ochrannú membránu, ktorá je dôležitá pre ich životný cyklus.

Testy na opiciach zatiaľ naznačujú, že parazit si na nový liek nevie vybudovať rezistenciu, ktorá je problémom doterajších liečebných postupov.

Maláriou sa každý rok nakazia stámilióny ľudí prevažne v Afrike a juhovýchodnej Ázii a tri milióny z nich podľa štatistických údajov Svetovej zdravotníckej organizácie tejto chorobe podľahnú.

Podľa amerického odborného časopisu Science vedci pokračujú vo vývoji vakcíny a do dvoch rokov by ju chceli začať testovať na ľuďoch.