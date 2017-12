Záhada klimatických kapriol doby ľadovej je vyriešená

Postupim 14. februára (TASR) - Vedci z Postupimského inštitútu pre výskum podnebia (PIK) na základe počítačových simulácií ukázali, že tzv. stochastická ...

15. feb 2002 o 0:00 ©TASR 2002

Postupim 14. februára (TASR) - Vedci z Postupimského inštitútu pre výskum podnebia (PIK) na základe počítačových simulácií ukázali, že tzv. stochastická rezonancia pravdepodobne spustila proces prudkých zmien klímy počas poslednej doby ľadovej. Uviedol to časopis Physical Review Letters.

Počas poslednej veľkej doby ľadovej, ktorá sa začala pred 120.000 rokmi a skončila pred 10.000 rokmi, došlo k najmenej dvadsiatim prudkým zmenám podnebia. Tieto tzv. D/O udalosti (Dansgaard-Oeschger Events) sa začali náhlym vzostupom priemernej teploty zo šesť na desať stupňov Celzia v priebehu len asi desať rokov. Oteplenie potom trvalo stovky rokov a je zdokumentované zo severných oblastí vo vrtoch z Grónska a v sedimentoch z Atlantiku.

Nájsť vysvetlenie pre D/O udalosti je od ich objavenia v 80. rokoch minulého storočia výzvou pre klimatológov. Záchytným bodom je pravidelnosť týchto udalostí: Vyskytovali sa väčšinou každých 1500 rokov, ale aj iba každých 3000 alebo 4500 rokov.

Fyzici poznajú mechanizmus, ktorý by mohol tento fenomén vysvetliť - nazýva sa stochastická (náhodná) rezonancia. Nastáva pri súčasnom splnení troch podmienok. Musí existovať periodický taktový generátor (v tomto prípade je to najčastejšia perióda 1500 rokov), ďalšou podmienkou je "šum", teda náhodné výkyvy v počasí, a nakoniec treba prahovú hodnotu, pri ktorej systém prejde z jedného stavu do druhého.

Andrey Ganopolski a Stefan Rahmstorf z PIK pomocou počítačového modelu prvýkrát ukázali, akým spôsobom mohla stochastická rezonancia vyvolať D/O udalosti. Už minulý rok demonštrovali priestorové a časové rozšírenie D/O udalostí a ich súvislosť s prúdením v Atlantickom oceáne.

Z modelu oboch vedcov vyplýva, že teplota počas poslednej doby ľadovej stúpla vždy vtedy, keď teplý Golfský prúd prenikol okolo Islandu do Severného polárneho mora. Aby sa systém prúdenia dostal do tohto stavu, stačili veľmi malé zmeny. Systém bol vtedy na hranici prechodu z chladného základného stavu do teplého stavu. Pretože teplé prúdenie bolo nestabilné, fáza oteplenia sa po niekoľkých storočiach sama skončila.

Čo na prvý pohľad vyzerá ako exotická myšlienka fyzikov, by mohlo vysvetliť niektoré dramatické klimatické zmeny v dejinách našej planéty. Po skončení doby ľadovej sa morské prúdenie stabilizovalo a v ustálených podmienkach holocénu sa mohla rozvinúť ľudská civilizácia.

Ak vieme, že na vysvetlenie D/O udalostí potrebujeme dosť slabý 1500-ročný cyklus, zostáva nezodpovedaná ešte jedna otázka: Čo spôsobilo tento cyklus? Vedci sa domnievajú, že na príčine boli výkyvy v aktivite Slnka.