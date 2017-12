SMS sú reálnym nebezpečenstvom pre pravopis

22. mar 2001 o 14:45 TASR

Manila 22. marca (TASR) - Filipínska vláda sa obáva, že posielanie textových správ prostredníctvom mobilných telefónov bude mať neblahé dôsledky na pravopis.

Často používané skratky slov používané v esemeskách sa môžu postupne dostať aj do písanej formy jazyka, a tak zhoršiť schopnosť správne vyhláskovať slová, varoval dnes v Manile filipínsky minister školstva Raul Roco. Tak sa napríklad skrátia anglické slovíčka ako because (pretože) na bcos, later (neskôr) na l8r a what (čo) na wat.

Filipínčania sú so 40 miliónmi poslaných krátkych textových správ za deň "najesemeskovejším" národom na svete.

