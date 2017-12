Internetové vyhľadávanie: budete platiť?

Northern Light nikdy nepatril medzi najväčšie internetové vyhľadávače, a tak, keď pred dvoma týždňami oznámil, že prestáva poskytovať bezplatné vyhľadávacie služby, zdalo sa, že to nikomu príliš neprekáža. Northern Light predsa len pokračuje v šľapajách .

13. feb 2002 o 22:20

Northern Light nikdy nepatril medzi najväčšie internetové vyhľadávače, a tak, keď pred dvoma týždňami oznámil, že prestáva poskytovať bezplatné vyhľadávacie služby, zdalo sa, že to nikomu príliš neprekáža. Northern Light predsa len pokračuje v šľapajách ďalších vyhľadávačov, ktoré skrachovali alebo sa transformovali na niečo, čo sa viac než internetovej knižnici podobá skôr zlatým stránkam. Svet internetových vyhľadávačov sa mení a nie každý si myslí, že k lepšiemu.

Reklama vo vyhľadávaní

Ešte nedávno bolo na internete množstvo vyhľadávačov, ktoré nám ponúkali objektívne a nezávislé odpovede na naše vyhľadávacie otázky. V raných časoch internetu podnikatelia verili, že môžu zákazníkom ponúkať virtuálnu knižnicu a jednoduché vyhľadávanie bez toho, aby ho bolo nutné výsledky „znečisťovať“ agresívnou reklamou a platenými odkazmi.

Niektoré takéto vyhľadávacie služby, napríklad Excite.com, však museli pre neudržateľnosť tejto stratégie ukončiť svoju činnosť. Iné, napríklad LookSmart.com, zaznamenávajú prudký pokles tržieb a rýchlo zavádzajú platenú reklamu priamo vo výsledkoch vyhľadávania, aby sa udržali nad vodou.

Väčšina veľkých internetových vyhľadávačov už dnes vyžaduje od webových stránok, ktoré chcú byť do ich katalógu zaradené, poplatky. Yahoo si napríklad účtuje 299 dolárov (takmer 15 000 korún) len za to, že okamžite posúdi, či je internetová stránka vhodná na zaradenie do katalógu – ani zaplatenie poplatku však nezaručuje, že bude odkaz na stránku vôbec niekedy v budúcnosti zaradený.

Spomedzi vyhľadávačov, ktoré stále zaraďujú odkazy bezplatne, je v zisku len Google. Ten striktne odmieta ovplyvňovanie výsledkov vyhľadávania inzerentmi, aj jeho príjmy však pochádzajú najmä z platených odkazov, ktoré sa zobrazujú pri vyhľadávaní v špeciálnom okne.

Hoci takýto spôsob inzercie priamo neovplyvňuje kvalitu výsledkov, odborníci sa obávajú, že problémy veľkých vyhľadávačov a ich horúčkovitá snaha nájsť nové modely financovania sa odrazia v znížení ich rozpočtu venovaného skvalitňovaniu samotného vyhľadávania. Kedysi dominantný vyhľadávač AltaVista sa napríklad dostal minulý rok do paľby kritiky, keď sa zistilo, že svoju databázu niekoľko mesiacov neobnovoval.

Kvalitné informácie sú offline

Posledným príkladom na transformáciu internetových vyhľadávačov je Northern Light, kto- rý v januári oznámil, že pokrytie jeho nákladov len z predaja inzercie na webových stránkach nie je možné. Ak dnes budete na northernlight.com vyhľadávať, budete vyzvaní, aby ste za zobrazenie výsledkov zaplatili.

„Ak potrebujete urobiť rozhodnutie o budúcnosti vašej firmy, ak robíte seriózny výskum alebo zhromažďujete informácie, ktoré musia byť maximálne hodnoverné, vtedy sa obrátite na Northern Light,‘‘ vysvetľuje viceprezident firmy Mark Briggs. „Nie sme vyhľadávačom, ktorým budete hľadať programy kín alebo informácie o najnovšom DVD-prehrávači.“

Hoci Northern Light obsahuje len 350 miliónov dokumentov (líder medzi vyhľadávačmi Google indexuje tri miliardy), do svojej databázy sa snaží získať napríklad aj články z vedeckých časopisov alebo finančné analýzy, ktoré nie sú dostupné nikde inde na internete.

Podľa Dannyho Sullivana zo Search Engine Watch už čoskoro na úspech vo vyhľadávacej brandži nebude stačiť, aby mal vyhľadávač najlepšiu technológiu na prehľadávanie webových stránok – vyhľadávače budú musieť indexovať aj maximálne množstvo informácií, ktoré nie sú priamo dostupné na internete, podobne, ako to robí Northern Light.

„Všetky odpovede na vaše otázky nie sú na webe,“ konštatuje D. Sullivan.

(reuters, rha)