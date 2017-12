Týždeň vo vede

(7. 2. – 13. 2. 2002)

13. feb 2002 o 22:21

galaxia NGC 4622

(7. 2. – 13. 2. 2002)

* Planetológ Richard Greenberg z University of Arizona uvádza, že podmienky v podľadovom oceáne na Europe – najmenšom zo štyroch takzvaných galileovských mesiacov Jupitera, môžu nielen umožňovať vegetovanie, ale aj intenzívnu evolúciu života. Kombinácia faktorov, ako sú mohutné prílivy (na Europe až 500 m), teplá voda pod ľadovou škrupinou a jej občasné vystavenie vonkajšiemu prostrediu nad ľadom, by mala viesť k rozrôzneniu životných foriem.

* Medzinárodný tím 16 atmosférických vedcov na čele so Scottom Denningom z Colorado State University vypracoval bilanciu prísunu atmosférického oxidu uhličitého do atmosféry a jeho odčerpávania zatiaľ presne neidentifikovanými „uhlíkovými výlevkami“. Severná Amerika pohlcuje iba asi 60 percent uvádzaného množstva oxidu uhličitého, výraznejší je podiel Európy a Ázie.

* Americkí bádatelia z University of Florida, Johns Hopkins University School of Medicine a firmy Osiris Therapeutics úspešne premenili ľudské mezenchýmové (normálne z nich vznikajú kosti) kmeňové bunky z kostnej drene na kardiomyocyty, bunky srdcového svalu u myší, zbavených génovou úpravou imunitnej reakcie proti ľudskému tkanivu. Kmeňové bunky myšiam aplikovali do koronárnych artérií, časť buniek potom prešla do srdca.

* Americkí astronómovia na čele s Ronom Butom z University of Alabama v Tuscaloose zistili Hubbleovým kozmickým ďalekohľadom, že galaxia NGC 4622 v súhvezdí Kentaura rotuje opačne (v smere hodinových ručičiek), ako sa očakávalo. Miesto toho, aby sa „viezli“ s rotáciou, vonkajšie ramená tejto špirálovitej galaxie čnejú „dopredu“ do smeru rotácie, jej vnútorné rameno však mieri naopak. NGC 4622 sa asi zrazila s neznámou galaxiou.

* Medicínski vedci z Vietnamu, zo Švédska, z USA, Kórey, Medzinárodného ústavu na prípravu vakcín v Kórei a Svetovej zdravotníckej organizácie vo Švajčiarsku na čele s Dang Duc Trachom vyvinuli a úspešne odskúšali novú vakcínu proti cholere. Účinne prepožičiava imunitu najmä deťom, najviac ohrozeným touto chorobou. Jedna dávka stojí iba 20 centov, čo vakcínu sprístupňuje obyvateľom rozvojových krajín.

* Aká dôležitá je dobrá nálada a príjemné rozpoloženie, potvrdila skupina amerických vedcov na čele s Lynanne McGuire z Johns Hopkins School of Medicine v marylandskom Baltimore. Zistili, že dokonca aj mierna forma chronickej depresie má u starších dospelých (postihuje 15–57 percent) vážny účinok na stav imunitného systému, konkrétne na kvalitnú činnosť T-lymfocytov. (5D)