Jablká škodia zubom, tvrdia britskí zubári

Jedno jablko denne síce môže ľudskému organizmu prospieť, ale zubom skôr škodí. Tvrdia to britskí dentisti, podľa ktorých je to s jablkami rovnaké ako so sladkosťami a s perlivými nápojmi: obsahujú príliš mnoho kyselín a cukru, čo nie je pre zubnú sklovin

13. feb 2002 o 22:20

Písmo: A - | A + 0

FOTO – ARCHÍV



u najlepšie. Varovanie pred konzumáciou jabĺk sa netýka „tradičných“ zelených jabĺk, ale niektorých nových variantov, ktoré zaplavili britský trh. Ide najmä o moderné sorty, ako sú Pink Lady, Fuji a Braeburn. Práve tieto vyšľachtené druhy vyvolávajú medzi zubármi obavy. Údaje, ktoré zverejnilo americké ministerstvo zdravotníctva, im dávajú za pravdu. Hladina cukru v modernom jablku dosahuje 15 percent, čo sú štyri lyžičky cukru. Ešte pred desiatimi rokmi však sorta Delicious obsahovala 10–11 percent cukru. Určité výhrady k nekritickému vychvaľovaniu jabĺk majú aj dietetickí odborníci. Profesor Tom Sanders z londýnskej King‘s College upozorňuje, že výraznejšie trpia zubnými kazmi deti z prísne vegetariánskych rodín, ktoré vylúčili zo svojej stravy vajíčka i mliečne výrobky a ktoré konzumujú výlučne ovocie. „Tieto deti vykazujú následkom rozsiahlej konzumácie ovocia a rôznych štiav vysoký obsah cukrov,“ konštatuje Sanders a dodáva, že čo sa týka koncentrácie cukru, „medzi Coca colou a jablčnou šťavou nie je príliš veľký rozdiel“. Združenie britských stomatológov odporúča, aby sa ustúpilo od desiat doplnených jablkom, ovocnými šťavami a dokonca zeleninou, lebo ich kyselina silne poškodzuje zubnú sklovinu. Podľa zubárov by bolo rozumnejšie konzumovať jablká medzi jedlami a potom si okamžite vypláchnúť ústnu dutinu. (čtk)