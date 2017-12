Tento rok sa má vo svete poslať vyše 200 miliárd SMS

Hannover 22. marca (TASR) - Medzinárodné združenie prevádzkovateľov telekomunikačnej technológie GSM odhaduje, že sa tento rok pošle mobilnými telefónmi ...

22. mar 2001 o 11:51 TASR

Hannover 22. marca (TASR) - Medzinárodné združenie prevádzkovateľov telekomunikačnej technológie GSM odhaduje, že sa tento rok pošle mobilnými telefónmi na celom svete vyše 200 miliárd krátkych správ (Short Messaging Service - SMS).

Pri hľadaní prelomového nástroja, ktorý by mohol dať tretej generácii mobilných telefónov perspektívu do budúcnosti, experti vybrali práve technológiu SMS. Majú ju dopracovať tak, aby sa ňou dali posielať aj obrazy a videá, čím by sa zmenila na univerzálny komunikačný servis (Multimedia Messaging Service - MMS). Hovorkyňa fínskej Nokie Eva Hellerová v tejto súvislosti poznamenala, že ak to tak pekne beží s jednoduchým textom, s fotografiami a pohyblivými obrázkami to môže byť ešte lepšie. Pre MMS sa našla prvá samostatná sféra uplatnenia pre telekomunikačné služby tretej generácie, UMTS.

Technológia SMS sa môže posunúť o stupeň vyššie, na EMS (Enhanced Messaging Service). Cieľom je dosiahnuť, aby sa odstránil limit 160 textových znakov, ktorý teraz SMS obmedzuje. To je dôležité pre rozvíjanie obchodovania cez mobily, ktoré majú výhodu vo svojej priestorovej nenáročnosti, malej hmotnosti a nízkej energetickej náročnosti v porovnaní napríklad s laptopmi.

Informoval nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.