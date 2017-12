Česká internetová Expandia Banka mení názov na eBanka

Praha 8.januára (TASR) - Česká internetová Expandia Banka, ktorá patrí do finančnej skupiny Českej poisťovne, ohlásila dnes v Prahe zmenu názvu na eBanka. Logo a firemné farby zostávajú rovnaké, uviedol na tlačovej besede generálny riaditeľ banky Tomáš Pa

8. jan 2001 o 22:16 TASR

Zmena názvu banky súvisí s novou trhovou stratégiou NExT, ktorú banka odštartovala v októbri 2000. Za posledné tri mesiace minulého roka priniesla NExT banke 9 390 nových klientov (30-% nárast) a v závere roka ich bolo 40 290. V tomto roku eBanka ráta so 100-% nárastom počtu klientov.

V roku 2001 chce banka zvýšiť tiež počet klientskych centier v celej ČR zo súčasných 6 na 18. "Zákazníci tu môžu uzavrieť zmluvu alebo riešiť neštandardné požiadavky, pri ktorých je vhodnejší osobný rozhovor," vysvetlil výkonný riaditeľ pre predaj a starostlivosť o klienta Zdeněk Přibyl. "Tieto miesta sú tiež pracoviskom bankových poradcov, ktorí po dohode riešia veci s klientom priamo na jeho pracovisku alebo v bydlisku," doplnil.

V rámci novej stratégie plánuje banka v roku 2001 rozšíriť aj produktové portfólio o stavebné sporenie, hypotéky, penzijné pripoistenie, životné poistenie a podielové fondy pre fyzické osoby, pre právnické osoby úvery, úverové linky a tiež poistenie.

eBanka, ktorá je prvou bankou v ČR, ponúkajúcou služby priameho bankovníctva, začala svoju činnosť v máji 1998. Koncom roka 1999 do nej kapitálovo vstúpila Česká poisťovňa, ktorá dnes vlastní takmer 99 % akcií. V decembri minulého roka valné zhromaždenie akcionárov eBanky rozhodlo o navýšení vlastného imania o 320 miliónov Kč, čím došlo k výraznému kapitálovému posilneniu banky.