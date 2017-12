Podľa štúdie banky CSFB by sa malo tento rok predať 415 mil. mobilných telefónov

Mníchov 12. februára (TASR) - Po minuloročnom poklese predaja mobilných telefónov by mal trh s nimi tento rok vzrásť o 8 % na 415 miliónov kusov. Uvádza to vo svojej štúdii banka Credit Suisse First Boston (CSFB). Fínsky výrobca mobilných telefónov, Nokia, dosiahol vlani podiel na trhu s nimi 35,6 %, americká Motorola 16,6 a nemecký Siemens 7,7 milióna kusov.

Samotní výrobcovia mobilných telefónov uvádzajú optimistickejšie čísla. Prognostici Nokie tvrdia, že sa ich na trhu tento rok umiestni 420 až 440 miliónov, kým opatrnejšia Motorola odhaduje celkový odbyt všetkých výrobcov mobilných telefónov 420 miliónov.

Informoval nemecký denník Süddeutsche Zeitung.

