Deň sv. Valentína pomôže obohatiť slovník s esemeskovou lexikou

12. feb 2002 o 10:19 ©TASR 2002

Londýn 12. februára (TASR) - Telekomunikační operátori v Británii odhadujú, že tento týždeň na Deň sv. Valentína padne nový rekord v počte odoslaných esemesiek. Očakáva sa, že Briti si vymenia 60 miliónov odkazov plných lásky.

Britskí jazykovedci dospeli k záveru, že skratky v textových správach mobilných telefónov sú už také rozšírené, že pomaly vytvárajú úplne nový jazyk. A tak sa londýnske nakladateľstvo Collins rozhodlo, že vydá samostatný slovník s lexikou esemesiek.

Medzi najbežnejšie heslá zaradili vydavatelia výrazy, pri ktorých sa kombinujú hlásky a číslice - napríklad W a osmička, znamená: Wait!, teda Počkaj!, spojenie písmena B a číslovky štyri je zakódovaná predložka before - v preklade pred.

V pripravovanom slovníku však nájdu čitatelia aj oveľa krkolomnejšie skratky. Keď sa na displeji mobilného telefónu objaví ťažko vysloviteľné: IHFTP, odosielateľ oznamuje, že našiel skutočný raj, v angličtine: I have found true paradise.

Ľahšie sa vyslovuje ďalšie slovníkové heslo: WOMBAT. To znamená, že pripravovaný plán, cesta, či schôdzka sú stratou peňazí, mozgovej kapacity a času: Waste of money, brain and time.

Vydavateľstvo Collins zozbieralo zhruba 1100 podobných výrazov. Jazykovedci pritom analyzovali textové správy, webové stránky a noviny, knihy a časopisy.