NBA Live 2001 - lopty patria do koša

Teleshoping síce tvrdí, že najobľúbenejším športom sveta je beh na lyžiach, ale v EA Sports to vidia inak a v počítačových hrách sa radšej venujú takým exotickým športom, ako je napríklad basketbal. No počuli ste už o ňom? Teraz už vážne. Tento rok ...

22. mar 2001 o 0:00

Recenzovanú hru zapožičal BRLOH, obchod s multimédiami a knihami. Adresa: Heydukova ul. č. 4, 811 08 Bratislava 1, tel.: 07/529 25 592, fax: 07/529 63 783, e-mail: brloh@brloh.sk. www.brloh.sk

Teleshoping síce tvrdí, že najobľúbenejším športom sveta je beh na lyžiach, ale v EA Sports to vidia inak a v počítačových hrách sa radšej venujú takým exotickým športom, ako je napríklad basketbal. No počuli ste už o ňom? Teraz už vážne. Tento rok si nový basketbal od EA Sports dal na čas. Play-off skutočnej sezóny NBA je za dverami a virtuálni basketbalisti sa už nemohli dočkať. NBA Live 2000 sa podarilo byť asi najlepším z hviezdnej trojky športov (NBA, NHL a FIFA 2000) od EA minulý rok.

Bez okolkov treba uznať, že lepšie spracovaný basketbal budete hľadať ťažko. No vzhľadom na to, že ide o nové pokračovanie, navyše oneskorené, je hra len veľmi málo odlišná od minulého ročníka. Nechápte to zle, NBA Live 2001 sa hrá veľmi dobre a vyzerá úchvatne, ale trošku viac inovačnej snahy tvorcov by všetci za svoje peniaze ocenili.

Celkom určite sa po spustení hry a zhliadnutí intra nevyhnete hlavnému menu. Okrem toho, že je napríklad oproti NHL 2001 podstatne krajšie a hrá v ňom oveľa živšia hiphopová hudba, ponúka vám možnosť zahrať si exhibíciu, celú sezónu, play-off, hru jeden na jedného (tiež basketbal!) alebo sa pustiť do manažmentu klubu. Nemyslite si však, že si ako manažér získate tých najlepších hráčov len tak a prevalcujete ostatné mužstvá. Nákup je obmedzený bodmi, ktoré zastupujú úlohu peňazí, a tých nikdy nie je dosť. Vymeniť nejakého nováčika za Shaquille O‘Neala sa vám podarí len pri použití vúdú, ale to funguje asi iba v skutočnosti. V hre nie.

Sám zápas vyzerá veľmi pekne. Grafika sa síce zmenila len kozmeticky, ale stále je na čo sa pozerať. Od efektného nástupu hráčov na palubovku, cez dokonale spracované pohyby a vernú podobu so skutočnými predlohami, až po živé diskusie hráčov v prerušeniach a výbornú mimiku. Pridajte k tomu veľmi dobrú zvukovú kulisu a komentár a nemusíte viac sledovať basketbal v televízií. Teda ak máte dostatočne rýchly počítač, pretože so znižovaním detailov vizuálna stránka stráca až nezvykle veľa.

Keď sa chopíte ovládania, tiež zistíte, že všetko dobré ostalo rovnaké. Pribudli nové pohyby hráčov, takže sa dá útok lepšie rozohrať, ale zároveň zostalo aj niekoľko predošlých chýb. Napríklad so strelami spod koša majú hráči stále problémy. Namiesto toho, aby „zasmečovali“, smiešne z jedného metra vystrelia a kôš často nepadne.

Žiadne chybičky však nepokazia úžasnú atmosféru tejto športovej hry najmä v zápasoch proti iným hráčom. Ak teda nie ste zaťatým odporcom loptového „do koša hádzania“, neváhajte ju skúsiť.

MICHAL GARDIAN