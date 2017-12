Rozhovor s Havlom bol fiaskom

PRAHA – Prvý internetový rozhovor českého prezidenta Václava Havla sa minulú stredu skončil fiaskom – server hrad.cz sa pod prívalom otázok zrútil už štyri minúty po začiatku rozhovoru a odpovede na dovtedy položené otázky surfisti získali až o 45 minút. Navyše sa na druhý deň zistilo, že v zázname z rozhovoru na webovej stránke je odpoveď na jednu z otázok úplne odlišná od tej, ktorú prezident v skutočnosti vyslovil.

Otázka sa týkala udelenia milosti Rumunke, ktorá je v Čechách zadržaná a nemôže byť so svojím nedávno narodeným dieťaťom. Havel k tomu v stredu uviedol: „Pokiaľ ide o tú paniu, ktorá je zadržaná vo väzobnej väznici – áno, touto vecou som sa minulý týždeň zaoberal a rozhodol som tak, že som jej udelil milosť iba v jednej časti jej rozsudku, to jest vo vyhostení, ale nie v druhej časti, to jest vo vlastnom treste. Vo štvrtok však už bola odpoveď v zázname na internetových stránkach Pražského hradu iná: „Pokiaľ ide o tú paniu, ktorá je zadržaná vo väzobnej väznici a nemôže byť so svojím dieťaťom – áno, touto vecou som sa minulý týždeň zaoberal, ale neurobil som ešte žiadne rozhodnutie.“

Podľa Havlovho hovorcu sa prezident zaoberal niekoľkými podobnými spismi a pomýlil sa, odpoveď bola preto ešte v stredu opravená. Na otázku, prečo radšej nenapísali opravu, v ktorej by prezident uviedol vec na pravú mieru, hovorca odpovedal, že bolo lepšie odpoveď vymeniť. Server totiž pre veľký záujem nepracoval správne, a preto mohlo chybnú odpoveď vidieť menej ľudí, ako neskôr celý rozhovor. (čtk, tb)