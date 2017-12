Prezident BSA R. Sládek: Medzi krádežou auta a softvéru nie je rozdiel

Business Software Alliance (BSA) vznikla v roku 1988 ako profesijná organizácia výrobcov a distribútorov softvéru a náplňou jej činnosti je najmä boj proti softvérovému pirátstvu – od informovania užívateľov až po spoluprácu s políciou pri odhaľovaní konkrétnych prípadov porušovania zákona. Oslovili sme prezidenta BSA na Slovensku ROMANA SLÁDEKA.

Neukradol som auto – nespôsobil som nijakú veľkú škodu, vravia ľudia, ktorým sa zdá absurdné, že za kopírovanie počítačových programov sú súdení.

„Medzi krádežou auta a softvéru nie je žiaden rozdiel. Stále je to krádež, aj keď v prípade softvéru fyzicky nič nezmizne. Softvér je však rovnakým výsledkom práce ľudí, ako ktorákoľvek hmotná vec. Problémom je, že u nás je hlbokou tradíciou považovať za prácu len činnosť, pri ktorej sa človek spotí – duševná práca novinárov, právnikov, lekárov a napokon programátorov však má tiež hodnotu.“

Nastáva v chápaní hodnoty duševnej práce na Slovensku posun?

„Jednoznačne áno – ľudia si začínajú čoraz viac uvedomovať, že krádež duševného majetku je prakticky to isté, ako krádež v obchode. Obracia sa na nás množstvo firiem, ktoré by sa chceli ubezpečiť, že používajú len legálny softvér. Takisto zahraničné firmy, ktoré vstupujú do existujúcich podnikov, sa medzi prvými vecami zaujímajú o to, či podnik používa programové vybavenie legálne. Často totiž vedenie firmy ani nie je informované, že ich podnik nakupoval počítače bez softvéru. Mnohí ľudia si takisto myslia, že programy sú zahrnuté v cene počítača. Všetkým je k dispozícii naša webová stránka aj bezplatná infolinka, kde by mali získať potrebné informácie.“

Na vašej webovej stránke je aj rubrika Bonzáčik, odkiaľ môže každý – hoci i anonymne, poslať oznámenie o tom, že jeho konkurent či nepriateľ používa nelegálny softvér. Neprekáža vám, že BSA funguje ako nástroj na vybavovanie účtov medzi podnikateľmi?

„Nič také, samozrejme, nepodporujeme – je to však jedna z možností, ako získať informácie o nelegálnych používateľoch softvéru. Cez webovú stránku dostávame skutočne veľa podnetov, pristupujeme k nim však veľmi opatrne a informácie starostlivo preverujeme. Mesačne sa vyskytne asi päť až desať skutočne relevantných podnetov, ktorými sa zaoberáme ďalej. Väčšinou ich pritom dávajú ľudia, ktorí nevystupujú anonymne a pomáhajú nám aj neskôr pri vyšetrovaní. Samozrejme, sa však stáva aj to, že si niekto chce touto cestou len vybaviť účty s konkurenciou.“

Varujete podozrivé firmy predtým, ako o prípade informujete políciu?

„Určitý čas sme skutočne zasielali podozrivým firmám najskôr upozornenie, aby si dali softvér do poriadku. To však nefungovalo – ľudí to vôbec neprinútilo k náprave. Ak máme dnes jasné podozrenie, nevypisujeme nijaké listy, ale priamo podáme trestné oznámenie.“

Najmä domáci užívatelia často argumentujú tým, že programy sa kopírujú preto, že sú príliš drahé na to, aby si ich mohol každý kúpiť.

„U nás sa softvér predáva lacnejšie, ako v západných krajinách, ak vezmeme do úvahy, že sa predávajú ich lokalizované verzie. Za všetok tovar sa pritom platia svetové ceny.“

