Pýtame sa za vás

Zaujímalo by ma, čím sa zaoberá genetické inžinierstvo. Čo je to a aké odvetvia zahŕňa? Ingrid D. z Banskej Bystrice

22. mar 2001 o 0:00

Doc. RNDr. Ľubomír Tomaška, CSc., Katedra genetiky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave: „Podľa Oxfordského biologického slovníka (Oxford Dictionary of Biology, Oxford University Press, 1996, str. 221) sa pod genetickým inžinierstvom myslí skupina techník, ktoré sa používajú na zmenu charakteristík príslušného organizmu cielenou zmenou jeho DNA. Príkladom je včlenenie génov jedného organizmu do genómu iného organizmu. Genetické inžinierstvo, ktorého počiatky siahajú do obdobia 70-tych rokov, má mnoho aplikácií, počínajúc komerčnou produkciou inzulínu a iných hormónov a končiac produkciou transgénnych mikroorganizmov, rastlín a živočíchov.“