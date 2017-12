Týždeň vo vede

(11. – 17. marca 2001)

22. mar 2001

(11. – 17. marca 2001)

* Na základe analýzy infračerveného elektromagnetického žiarenia, ktoré počas 27 rokov merali americké a japonské satelity, prišli vedci z anglickej Imperial College London k záveru, že otepľovanie atmosféry Zeme je skutočne realitou.

* Obrovská vulkanická činnosť na Marse mohla v jeho dávnej minulosti spôsobiť tzv. skleníkový efekt, ktorý umožnil vznik podmienok vhodných pre život, tvrdia planetológovia z Washingtonskej univerzity v St. Louis v USA.

* Raketoplán Discovery sa úspešne spojil s medzinárodnou vesmírnou stanicou ISS. Astronauti mali problém s nadviazaním spojenia s riadiacim strediskom v americkom Houstone. Spojenie sa im podarilo nadviazať až po takmer 1 hodine.

* Takmer 700 dobrovoľníkov, ktorí by chceli mať vlastný klon, sa prihlásilo Američanovi Panayiotisovi Zavosovi a Severinovi Antinorimu z Talianska, ktorí oznámili úmysel začať experimenty s klonovaním ľudí. Proti ich rozhodnutiu ostro vystúpilo mnoho vedcov, cirkevných predstaviteľov a pápež Ján Pavol II.

* NASA oznámila, že predĺži misiu úspešnej medziplanetárnej sondy Galileo, ktorá už niekoľko rokov prináša údaje o planéte Jupiter a jeho mesiacoch. Sonda by mala 25. mája preletieť len 100 km nad povrchom mesiaca Kalisto, druhého najväčšieho z 28 známych Jupiterových mesiacov.

* Ruská kozmická agentúra sa pripravuje na zánik orbitálnej stanice Mir, ktorá by mala zajtra spadnúť do južnej časti Tichého oceánu. Väčšia časť stanice by mala zhorieť pri prelete atmosférou, niektoré jej časti by mali dopadnúť niekde medzi Nový Zéland a Chile.

* Vedci z univerzity v kanadskom Toronte tvrdia, že pri transplantácii srdca u novorodencov nemusia mať darcovia tú istú krvnú skupinu ako ich príjemcovia. Takmer 40 percent všetkých transplantácií u detí sa robí novorodencom.

* Americký prezident George Bush mladší oznámil, že ruší plány na zníženie emisií oxidu uhličitého do atmosféry. Bush toto rozhodnutie zdôvodnil tým, že energetická situácia v krajine takéto riešenie nedovoľuje. Rozhodnutie vyvolalo protesty demokratov aj ekologických hnutí.

* Ľudia vďačia našim opičím predkom za to, že vidíme svet farebne, tvrdia vedci z Hongkonskej univerzity. Rozlišovanie medzi zelenou a červenou farbou totiž bolo u ľudoopov nevyhnutnosťou na to, aby si našli potravu a prežili. Opice vnímajú červenú a zelenú (a modrú) farbu podobne ako ľudia, kým táto schopnosť iným cicavcom chýba. (mse)

