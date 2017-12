Japonci sa schovávajú pred Mirom

Obyvateľov Japonska miestne úrady varovali, aby v čase dopadu ruskej orbitálnej stanice Mir zostali vo svojich domovoch a nevychádzali von. Južné ostrovy Japonska sú totiž poslednou obývanou zónou pozdĺž dráhy dopadu stanice, ktorá by mala podľa predpoved

22. mar 2001 o 0:00

í dopadnúť do neobývanej časti južného Pacifiku, niekde medzi Novým Zélandom a Chile. Napriek tomu, že odborníci nepredpokladajú, žeby sa Mir zrútil mimo vyhradeného územia, Japoncov vyzvali, aby sa aspoň v kritickom čase, ktorý by mal trvať 40 minút, zdržali pobytu vonku. Riziko hrozí nielen zo samého trupu stanice, ale aj z palivových nádrží, ktoré stanicu nasmerujú do atmosféry. Kozmickí inžinieri odhadujú, že riziko ohrozenia obyvateľstva úlomkami Miru je jeden ku sto miliónom. Okrem Japonska aj oficiálne miesta na Novom Zélande vydali varovanie lodiam, ktoré sa v inkriminovanom čase budú plaviť v blízkosti miesta dopadu. Odhaduje sa, že v piatok 23. marca do oceánu spadne 1500 úlomkov stanice vážiacich 27 ton. „Dážď“ úlomkov by mal trvať takmer 10 minút. (r)